Luc, ezüst, Nordmann: így változott a karácsonyfa 100 év alatt

Régen az is nagy dolog volt, ha egy szerény lucfenyőág jutott a szobába, ma már prémium Nordmannra, cserepes fenyőre vagy örök életű műfenyőre vadászunk. Kiderül, hogyan lett a karácsonyfadivatból igazi generációs kérdés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.11. 10:30
Mutatjuk, hogyan alakult az elmúlt száz évben a karácsonyfa divatja! A 20. század első felében szinte mindenhol lucfenyőt díszítettek, szegényebb helyeken sokszor csak fenyőágat.

Karácsonyfa mellett férfi ölében egy nő ül 1933-ban.
Egymás ölében  a karácsonyfa mellett 1933-ban. Fotó: Fortepan/ Kieselbach Tamás 

A háború után is a luc maradt az alap, az állami erdőgazdaságokból érkezett a legtöbb fa. A 60–70-es évektől megjelent az ezüstfenyő: kékes tűinek, tartós ágainak köszönhetően „menőbbnek” számított, presztízsfává vált. Nyugatról aztán lassan beszivárgott a Nordmann divatja is, ami puhább, alig hullik, de drágább, ezért sokáig luxusnak számított. A rendszerváltás után a magyar piacon is ez a hármas lett jellemző: luc – olcsó és illatos, ezüst – középkategória, Nordmann – prémium. 

Közben egyre inkább terjedni kezdett a műfenyő: városban, panellakásokban sokan választották, mert nem koszol és évekig használható. Az utóbbi évtizedekben előkerült a cserepes fenyő, a fenyőbérlés és a kreatív „fapótlékok” is, de a karácsonyfa alapját ma is a luc, az ezüst és a Nordmann adják. 

Kattints a képre, mutatjuk, milyenek voltak a régi karácsonyfák!

Ilyenek voltak a karácsonyfáink a múlt században

fotótegnap, 11:29Fotók: Fortepan

 

