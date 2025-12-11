Luc, ezüst, Nordmann: így változott a karácsonyfa 100 év alatt

Mutatjuk, hogyan alakult az elmúlt száz évben a karácsonyfa divatja! A 20. század első felében szinte mindenhol lucfenyőt díszítettek, szegényebb helyeken sokszor csak fenyőágat.

Egymás ölében a karácsonyfa mellett 1933-ban. Fotó: Fortepan/ Kieselbach Tamás

A háború után is a luc maradt az alap, az állami erdőgazdaságokból érkezett a legtöbb fa. A 60–70-es évektől megjelent az ezüstfenyő: kékes tűinek, tartós ágainak köszönhetően „menőbbnek” számított, presztízsfává vált. Nyugatról aztán lassan beszivárgott a Nordmann divatja is, ami puhább, alig hullik, de drágább, ezért sokáig luxusnak számított. A rendszerváltás után a magyar piacon is ez a hármas lett jellemző: luc – olcsó és illatos, ezüst – középkategória, Nordmann – prémium.

Közben egyre inkább terjedni kezdett a műfenyő: városban, panellakásokban sokan választották, mert nem koszol és évekig használható. Az utóbbi évtizedekben előkerült a cserepes fenyő, a fenyőbérlés és a kreatív „fapótlékok” is, de a karácsonyfa alapját ma is a luc, az ezüst és a Nordmann adják.

