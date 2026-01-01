2026 időjárás: gyakoribb viharok és még ez a szörnyűség is vár ránk
Vajon milyen év elé nézünk 2026-ban? Nos, ha 2026 időjárása áll célkeresztben, akkor sok jóra nem számíthatunk, ha hinni lehet a kutatóknak. Rendkívül szélsőséges év elé nézünk, ami elsősorban az El Niño megerősödése miatt következhet be.
A 2026-os globális időjárás valószínűleg El Niño hatása alatt áll majd, ami a jelenlegi La Niña után következhet be, és átalakíthatja a globális időjárási mintákat. Ez melegebb átlaghőmérsékletet, megváltozott csapadékeloszlást és gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket eredményezhet 2026 időjárásában. Európában ez aszályokat okozhat a déli részeken, míg az északi területeken megnőhet a viharok és árvizek kockázata. Mivel mi inkább középen helyezkedünk el, van rá esély, hogy aszályos időkre is számíthatunk nyáron, sőt akár erős viharokra is.
Vannak jelek arra, hogy a 2026-os El Niño erősebb lehet a korábbi, 2023-as eseménynél. Más előrejelzések szerint 2026-ban a nyár érezhetően melegebb és szárazabb lehet az előzőnél. De vajon mit mond az AccuWeather prognózisa?
Januárban jön a havazás
Nos, sokak számára jó hír lehet, hogy januárban több napra is havazást jósolnak, persze ennek mértéke még erősen kérdőjeles. Ezek a napok pedig a következők: január 1-jén és 3-án havas eső és hó váltakozhat, de 13-án, 14-én, 18-án, 21-én és 22-én egyértelműen havazás várható. Éjszakánként nulla és mínusz hét fok közötti értékekre számíthatunk a tél második hónapjában, napközben pedig nulla és 3 fok közötti értékek lesznek a leggyakoribbak.
Februárban nem várható hóesés, és éjszakánként is enyhébb lesz az időjárás. Nem fog minden éjszaka fagyni, ha pedig mégis, akkor mínusz 1-2 foknál nem lesz hidegebb. A nappali csúcshőmérsékletek 5-7 fok között várhatók, de a hónap vége felé már helyenként 12-13 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Bár a tavaszi és nyári várható hőmérsékletek még nem elérhetőek a prognózisban, azonban a Klímapolitikai Intézet vészjósló előrejelzést adott.
2026 időjárás: perzselő nyárra számíthatunk
Prognózisuk szerint az elkövetkező öt év májustól szeptemberig tartó időszakaiban szinte az egész bolygón, így Európában is, nagy valószínűséggel az 1991–2020-as időszak átlaga fölé emelkednek a felszín közeli hőmérsékletek. Különösen a szárazföldi térségek – beleértve Közép- és Dél-Európát – melegszenek intenzívebben, mint az óceáni területek. Ez a tendencia már a közelmúltban is jól érzékelhető volt: 2022, 2023, 2024 is Európa történetének legmelegebb évei voltak. A novembertől márciusig tartó téli időszakokban szintén melegebb időjárás várható, különösen Észak- és Kelet-Európában. A melegebb telek hatással lehetnek a hóborítottságra, a tavaszi olvadás időzítésére, az árvízveszélyre, valamint a természetes vízkészletek feltöltődésére is.
Mikor menjünk nyári szabadságra?
Nos, ilyen messzire még nem látnak el az előrejelzések, de az AccuWeather átlagai alapján a következő időszakokra érdemes szabit kivennünk, ha vízparti nyaralást tervezünk. Júniusban a korábbi évek átlaghőmérséklete 24-26 fok, így érdemesebb a július, annak is inkább a második felét választani, ugyanis egyes napokon az átlaghőmérséklet a korábbi évek alapján a 28 fokot is elérte. De ugyanígy érdemes augusztus elejére is tervezni még nyaralást, hiszen hasonló meleg várható ekkor is.
Kíváncsi vagy milyen tél vár ránk 2026 végén? Nos, a klimapolitikaiintezet.hu előrejelzései szerint a következő években a telek az átlagnál csapadékosabbak lehetnek, de sajnos az eső formájában érkező csapadék tovább fogja fokozni az olyan problémákat, mint például a talajvíz-készletek kimerülése. A bő egy évtizede fennálló hóhiány már most is komoly problémákat okoz a mezőgazdaságnak, az elmaradt lassú beszivárgás és a talajvíz „visszapótlása” miatt. Ugyanakkor a telek esetében továbbra sem lehet kizárni egy-egy olyan rövid periódust, amikor az átlagnál hidegebb lesz a Kárpát-medencében.
Globális hatása van az El Niño erősödésének
A Csendes-óceánban normál körülmények között a passzátszelek nyugat felé fújnak az Egyenlítő mentén, és meleg vizet visznek Dél-Amerikából Ázsia felé. A meleg víz pótlására hideg víz emelkedik fel a mélyből – ezt a folyamatot feláramlásnak nevezik . Az El Niño és a La Niña két ellentétes éghajlati minta, amelyek megtörik ezeket a normális körülményeket. A tudósok ezeket a jelenségeket El Niño-Déli Oszcilláció (ENSO) ciklusnak nevezik. Az El Niño és a La Niña egyaránt globális hatással lehet az időjárásra, az erdőtüzekre, az ökoszisztémákra és a gazdaságokra. Az El Niño és a La Niña epizódjai jellemzően kilenc-tizenkét hónapig tartanak, de néha évekig is eltarthatnak. Az El Niño és a La Niña események átlagosan két-hét évente fordulnak elő, de nem rendszeresen. Általában az El Niño gyakrabban fordul elő, mint a La Niña.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre