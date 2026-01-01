2026 időjárás: gyakoribb viharok és még ez a szörnyűség is vár ránk

A 2026-os globális időjárás valószínűleg El Niño hatása alatt áll majd, ami a jelenlegi La Niña után következhet be, és átalakíthatja a globális időjárási mintákat. Ez melegebb átlaghőmérsékletet, megváltozott csapadékeloszlást és gyakoribb szélsőséges időjárási eseményeket eredményezhet 2026 időjárásában. Európában ez aszályokat okozhat a déli részeken, míg az északi területeken megnőhet a viharok és árvizek kockázata. Mivel mi inkább középen helyezkedünk el, van rá esély, hogy aszályos időkre is számíthatunk nyáron, sőt akár erős viharokra is.

2026 időjárás: ismét elég aszályosnak ígérkezik a nyár Fotó: pexels.com

Vannak jelek arra, hogy a 2026-os El Niño erősebb lehet a korábbi, 2023-as eseménynél. Más előrejelzések szerint 2026-ban a nyár érezhetően melegebb és szárazabb lehet az előzőnél. De vajon mit mond az AccuWeather prognózisa?

Januárban jön a havazás

Nos, sokak számára jó hír lehet, hogy januárban több napra is havazást jósolnak, persze ennek mértéke még erősen kérdőjeles. Ezek a napok pedig a következők: január 1-jén és 3-án havas eső és hó váltakozhat, de 13-án, 14-én, 18-án, 21-én és 22-én egyértelműen havazás várható. Éjszakánként nulla és mínusz hét fok közötti értékekre számíthatunk a tél második hónapjában, napközben pedig nulla és 3 fok közötti értékek lesznek a leggyakoribbak.

Februárban nem várható hóesés, és éjszakánként is enyhébb lesz az időjárás. Nem fog minden éjszaka fagyni, ha pedig mégis, akkor mínusz 1-2 foknál nem lesz hidegebb. A nappali csúcshőmérsékletek 5-7 fok között várhatók, de a hónap vége felé már helyenként 12-13 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Bár a tavaszi és nyári várható hőmérsékletek még nem elérhetőek a prognózisban, azonban a Klímapolitikai Intézet vészjósló előrejelzést adott.

2026 időjárás: perzselő nyárra számíthatunk

Prognózisuk szerint az elkövetkező öt év májustól szeptemberig tartó időszakaiban szinte az egész bolygón, így Európában is, nagy valószínűséggel az 1991–2020-as időszak átlaga fölé emelkednek a felszín közeli hőmérsékletek. Különösen a szárazföldi térségek – beleértve Közép- és Dél-Európát – melegszenek intenzívebben, mint az óceáni területek. Ez a tendencia már a közelmúltban is jól érzékelhető volt: 2022, 2023, 2024 is Európa történetének legmelegebb évei voltak. A novembertől márciusig tartó téli időszakokban szintén melegebb időjárás várható, különösen Észak- és Kelet-Európában. A melegebb telek hatással lehetnek a hóborítottságra, a tavaszi olvadás időzítésére, az árvízveszélyre, valamint a természetes vízkészletek feltöltődésére is.