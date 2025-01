A La Niña és az El Niño kemény, hosszú, fagyos telet hozhat még

Az időjárás előrejelzéssel foglalkozó portálok egyre több figyelmet szentelnek a La Niña és az El Niño jelenségeknek, melyek a 2025-ös évben olyan szélsőséges időjárást okozhatnak Európában, amire régóta nem volt példa.

A La Niña és az El Niño hidegebb időjárást hozhat, mint az elmúlt években volt

Képünk illusztráció/Fotó: Shutterstock

Egyes vélemények szerint a 2025-ös tél az utóbbi évek egyik leghidegebb tele lehet. Ennek legfőbb oka pedig nem más, mint a La Niña éghajlati jelenség, amely a Csendes-óceán lehűlését okozza, ezzel jócskán meghosszabbítva az év eleji hideg időszakot.

A Severe Weather tudományos portál szerint a La Niña hatása egészen késő tavaszig érezhető lesz. A szakértők éppen ezért arra számítanak, hogy a hideg egyhamar nem enyhül. A Bloomberg szerint a hideg levegő Európát sem kíméli majd, ahol várhatóan ez a jelenség okoz tartós fagyokat és jelentősebb havazásokat.

A La Niña okozta elhúzódó hideg időszak valószínűleg a fűtési költségeket is növeli majd, ez pedig nyomást gyakorolhat az áram és a gáz szolgáltatások árára is. A meteorológusok emellett az El Niño éghajlati jelenség alakulását is figyelemmel kísérik, ami már 2025-ben megjelenhet a térségben. Ez a jelenség ellentétes hatású, mint a La Niña és jelentős felmelegedést, valamint szárazságot okozhat – hívta fel a figyelmet a Paraméter nevű szlovákiai magyar lap.

A La Niña és az El Niño nemcsak a télre hat

A Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological Organization – WMO) adatai alapján egyébként az is tudható, hogy a 2024-es katasztrofális hőség egyik fő okozója a Csendes-óceán trópusi övezetének természetes éghajlati jelensége az El Niño volt, mely egyre nagyobb hatással van az óceántól távolabb eső országok, így Magyarország időjárására is.

Mivel a szakemberek szerint az El Niño elköszönt és helyébe a La Niña jelenség lépett, a globális hőmérséklet valamivel alacsonyabb lehet 2025-ben, mint 2024-ben volt. A rossz hír az, hogy még ezzel együtt is várhatóan a 2025-ös nyár is a történelem három legforróbb éveinek egyike lesz.