Perzselő hőség lehet egész nyáron? - ezt mondják a szakértők

Már a június közepi időjárás is olyan perzselő forróságot tartogatott számunkra, amire nem volt könnyű felkészülni. A napok óta tartó hőség ugyanakkor nem az egyetlen, amire fel kell készülj.

Bizonyára a te környezetedben is panaszkodtak arra az ismerőseid, barátaid, családtagjaid, hogy mennyire nehezen viselik ezt a napokon át tartó forró időszakot, mely még június 21-én pénteken is kitart. Ilyen időjárásban jóval fáradékonyabb, bágyadtabb lehetsz, valamint a szédüléstől, rosszullétektől és a migrénes panaszoktól is jobban kell tartanod, mint egyébként. A meleg éjszakákon sokaknál előfordulhat alvászavar, álmatlanság. Ezen kívül többnyire nagyon erős, néhol extrém erős az UV-sugárzás, amitől a bőröd és a szemed is védened kell.

Mindez még semmi, ha azt nézzük, hogy milyen pokoli hőség vár rád ezen a nyáron. Szakértők szerint egy újabb rendkívül forró nyár vár Európára, a hőségrekordok folyamatos megdőlése mellett extrém időjárási viszonyokra kell számítani a kontinens egész területén. Többen már arról beszélnek, hogy Európában ez lehet a legforróbb nyár. Az El Niño és La Niña éghajlati jelenségek közötti átmeneti fázisban vagyunk, ami befolyásolja az időjárási mintákat világszerte.

A bajokat csak tetézi az egyre növekvő pollenkoncentráció, mely nem kíméli az allergiásokat. A pázsitfűfélék és a csalán pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas, helyenként a nagyon magas tartományban alakul, az útifűé közepes-magas szintet érhet el. A fák közül a szelídgesztenye és a hárs pollenkoncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakul, néhol elérheti a magas szintet is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a magas-nagyon magas tartományban alakulhat.

Az egymást követő meleg napok egyébként még a hétvégén és utána is folytatódnak, hiszen minden bizonnyal a 30 fokot ismét elérheti, sőt meghaladhatja a napi maximum, így a szervezeted folyamatos terhelésnek lesz kitéve. A lakások átmelegedése miatt éjjel sem lesz elég hűvös ahhoz, hogy le tudjon hűlni az otthonod és kipihenhesd magad. Éppen ezért jobb, ha már most felkészülsz a tartós kánikulára, mely során a ventilátorok és a légkondicionálók beüzemelése borítékolható.