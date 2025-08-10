Sztriptízlányok és vad szerelmek: ilyenek voltak a fülledt éjszakai bárok Budapesten – Galéria

Neonfények, füstös presszók, pikáns revük és hírhedt lokálok. Ilyen volt még nem is olyan régen Budapest éjszakai élete.
A 60-80-as évek Budapestjén a neonfények és élőzenés lokálok pezsdítették fel az éjszakai életet. A presszók, bárok és mulatók egy sajátos, mára eltűnt hangulatot őriztek.
A pesti éjszakát a hatvanas-nyolcvanas években a cigarettafüstbe burkolt presszók és a zenekarok számaira táncoló vendégek határozták meg. A fővárosban voltak olyan lokálok, ahol táncdalénekesek szórakoztatták a közönséget, és olyan bárok is, ahol pikáns revüműsorok mentek. Bár a szocialista erkölcsök hivatalosan nem tűrték a túlzott ledérséget, a pártvezetés szemet hunyt bizonyos helyek fölött. Néhol még sztriptízt is lehetett látni, igaz, szigorúan ellenőrzött körülmények között.
A képgalériánkban most felidézzük a Kádár-kor ikonikus éjszakai bárjainak hangulatát.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.