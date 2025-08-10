Sztriptízlányok és vad szerelmek: ilyenek voltak a fülledt éjszakai bárok Budapesten – Galéria

A 60-80-as évek Budapestjén a neonfények és élőzenés lokálok pezsdítették fel az éjszakai életet. A presszók, bárok és mulatók egy sajátos, mára eltűnt hangulatot őriztek.

A fővárosban a hatvanas évek végétől kezdve több sztriptízbár is működött (Fotó: Fortepan / Bojár Sándor)

Ilyenek voltak a 60-80-as évek éjszakai bárjai

A pesti éjszakát a hatvanas-nyolcvanas években a cigarettafüstbe burkolt presszók és a zenekarok számaira táncoló vendégek határozták meg. A fővárosban voltak olyan lokálok, ahol táncdalénekesek szórakoztatták a közönséget, és olyan bárok is, ahol pikáns revüműsorok mentek. Bár a szocialista erkölcsök hivatalosan nem tűrték a túlzott ledérséget, a pártvezetés szemet hunyt bizonyos helyek fölött. Néhol még sztriptízt is lehetett látni, igaz, szigorúan ellenőrzött körülmények között.

