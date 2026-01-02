„Megjelen e' hirlap minden héten kétszer: szerdán és szombaton” – ezen a napon indult a Pesti Hírlap
Az újév után egy különleges évfordulót is ünnepelhetünk: ezen a napon, január 2-án jelent meg a Pesti Hírlap, amely a reformkor legnagyobb hatású ellenzéki sajtóorgánuma volt. Lássuk, mit tudsz róla!
Ezen a napon, január 2-án jelent meg a Pesti Hírlap (régiesen Pesti Hirlap) első száma. A Kossuth Lajos által főszerkesztett lap indulása idején az ellenzékiek hangja volt. Később a radikális lapok megjelenésével centralista irányba mozdult, de álláspontján nem változtatott. Lássuk, mennyire ismered a magyar sajtó történetének ezen szakaszát!
A Pesti Hírlap története – te mit tudsz róla?
A magyar sajtó története során több újság is viselte ezt a nevet, azonban először az 1800-as évek közepén, a reformkor idején jelent meg egy január 2-i napon. A Pesti Hírlap ezen időszak legnagyobb hatású sajtóorgánuma volt.
Az első szerkesztő az éppen politikai fogságából szabaduló Kossuth Lajos lett, aki a szerkesztésen túl szerzőként is részt vett a munkálatokban. Kossuth eltávolítása után a lap a centralisták kezébe került, 1846-tól pedig az ellenzék közös lapja lett.
A szabadságharc idején újraindították a sorszámozást, jelezve, hogy egy új korszak kezdődött. A radikális sajtó megjelenésével a Pesti Hírlap a forradalom befejezése mellett állt, ekkoriban volt talán a legnagyobb az előfizetők száma.
Bár a szabadságharc bukása után a lap megszűnt, a későbbiekben több sajtótermék is hasonló címen jelent meg. 1878-tól 1944-ig működött a konzervatív hangvételű Pesti Hírlap, amelyet 1869-ig Légrády Károly főszerkesztett. 2020-ban alakult az az ingyenesen elérhető napilap, amelyet 2022-ben függesztettek fel, és ugyanezen a néven működött.
Lássuk, mennyire ismered a reformkorban indult Pesti Hírlap történetét!
1. Melyik évben jelent meg a Pesti Hírlap?
2. Ki indította meg a Pesti Hírlap nyomtatását?
3. Ki NEM volt szerkesztője a Pesti Hírlapnak?
4. Mikor távolították el Kossuth Lajost a szerkesztői székből?
5. Ki vette át a szerkesztői posztot Kossuth Lajos után?
6. Melyik szerző NEM írt az 'Értekező' című tárcarovatba?
7. A lap legsikeresebb időszakában mennyi volt a legtöbb előfizetés a becslések szerint?
8. Melyik lap volt a Pesti Hirlap "vitapartnere"?
9. Ki tiltotta be a lapot 1849 januárjában?
10. Mikor szűnt meg a Pesti Hírlap?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre