„Megjelen e' hirlap minden héten kétszer: szerdán és szombaton” – ezen a napon indult a Pesti Hírlap

Az újév után egy különleges évfordulót is ünnepelhetünk: ezen a napon, január 2-án jelent meg a Pesti Hírlap, amely a reformkor legnagyobb hatású ellenzéki sajtóorgánuma volt. Lássuk, mit tudsz róla!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 15:30
pesti hírlap Kossuth Lajos történelem

Ezen a napon, január 2-án jelent meg a Pesti Hírlap (régiesen Pesti Hirlap) első száma. A Kossuth Lajos által főszerkesztett lap indulása idején az ellenzékiek hangja volt. Később a radikális lapok megjelenésével centralista irányba mozdult, de álláspontján nem változtatott. Lássuk, mennyire ismered a magyar sajtó történetének ezen szakaszát!

Kossuth Lajos szerkesztette a Pesti Hírlapot
Kossuth Lajos eltávolításáig szerkesztette a Pesti Hírlapot, még írt is bele. Fotó: Wikipédia

A Pesti Hírlap története – te mit tudsz róla?

A magyar sajtó története során több újság is viselte ezt a nevet, azonban először az 1800-as évek közepén, a reformkor idején jelent meg egy január 2-i napon. A Pesti Hírlap ezen időszak legnagyobb hatású sajtóorgánuma volt. 

Az első szerkesztő az éppen politikai fogságából szabaduló Kossuth Lajos lett, aki a szerkesztésen túl szerzőként is részt vett a munkálatokban. Kossuth eltávolítása után a lap a centralisták kezébe került, 1846-tól pedig az ellenzék közös lapja lett.

A szabadságharc idején újraindították a sorszámozást, jelezve, hogy egy új korszak kezdődött. A radikális sajtó megjelenésével a Pesti Hírlap a forradalom befejezése mellett állt, ekkoriban volt talán a legnagyobb az előfizetők száma.

Bár a szabadságharc bukása után a lap megszűnt, a későbbiekben több sajtótermék is hasonló címen jelent meg. 1878-tól 1944-ig működött a konzervatív hangvételű Pesti Hírlap, amelyet 1869-ig Légrády Károly főszerkesztett. 2020-ban alakult az az ingyenesen elérhető napilap, amelyet 2022-ben függesztettek fel, és ugyanezen a néven működött.

Lássuk, mennyire ismered a reformkorban indult Pesti Hírlap történetét! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik évben jelent meg a Pesti Hírlap?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Ki indította meg a Pesti Hírlap nyomtatását?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki NEM volt szerkesztője a Pesti Hírlapnak?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mikor távolították el Kossuth Lajost a szerkesztői székből?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Ki vette át a szerkesztői posztot Kossuth Lajos után?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik szerző NEM írt az 'Értekező' című tárcarovatba?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A lap legsikeresebb időszakában mennyi volt a legtöbb előfizetés a becslések szerint?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik lap volt a Pesti Hirlap "vitapartnere"?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki tiltotta be a lapot 1849 januárjában?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mikor szűnt meg a Pesti Hírlap?

 

 

