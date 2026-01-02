„Megjelen e' hirlap minden héten kétszer: szerdán és szombaton” – ezen a napon indult a Pesti Hírlap

Ezen a napon, január 2-án jelent meg a Pesti Hírlap (régiesen Pesti Hirlap) első száma. A Kossuth Lajos által főszerkesztett lap indulása idején az ellenzékiek hangja volt. Később a radikális lapok megjelenésével centralista irányba mozdult, de álláspontján nem változtatott. Lássuk, mennyire ismered a magyar sajtó történetének ezen szakaszát!

Kossuth Lajos eltávolításáig szerkesztette a Pesti Hírlapot, még írt is bele. Fotó: Wikipédia

A Pesti Hírlap története – te mit tudsz róla?

A magyar sajtó története során több újság is viselte ezt a nevet, azonban először az 1800-as évek közepén, a reformkor idején jelent meg egy január 2-i napon. A Pesti Hírlap ezen időszak legnagyobb hatású sajtóorgánuma volt.

Az első szerkesztő az éppen politikai fogságából szabaduló Kossuth Lajos lett, aki a szerkesztésen túl szerzőként is részt vett a munkálatokban. Kossuth eltávolítása után a lap a centralisták kezébe került, 1846-tól pedig az ellenzék közös lapja lett.

A szabadságharc idején újraindították a sorszámozást, jelezve, hogy egy új korszak kezdődött. A radikális sajtó megjelenésével a Pesti Hírlap a forradalom befejezése mellett állt, ekkoriban volt talán a legnagyobb az előfizetők száma.

Bár a szabadságharc bukása után a lap megszűnt, a későbbiekben több sajtótermék is hasonló címen jelent meg. 1878-tól 1944-ig működött a konzervatív hangvételű Pesti Hírlap, amelyet 1869-ig Légrády Károly főszerkesztett. 2020-ban alakult az az ingyenesen elérhető napilap, amelyet 2022-ben függesztettek fel, és ugyanezen a néven működött.

Lássuk, mennyire ismered a reformkorban indult Pesti Hírlap történetét!