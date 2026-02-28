RETRO RÁDIÓ

A pénz átvételekor csaptak le a rendőrök - Az OTP Bank munkatársai is közreműködtek

Az elfogott 26 éves ukrán nőt előállították. Az OTP Bank munkatársai is közreműködtek a hét millió forint átadásának megakadályozásában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 06:30
rendőrség OTP Bank tettes

A OTP Banktól 2026. február 26-án délelőtt érkezett a jelzés, miszerint illetéktelenek milliókat próbálnak megszerezni egyik ügyfelüktől. A nyomozók azonnal intézkedtek és kiderült, hogy az elkövetők, magukat banki alkalmazottnak kiadva hívták fel az idős sértettet. A beszélgetés során azt állították, hogy a férfi bankszámlájáról csalók, éppen milliókat próbálnak levenni. Rávették a férfit, hogy azonnal vegye fel a számláján levő összes pénzét, és adja át a megbeszélt helyszínre küldött rendőrnek – írja a rendőrség.

A OTP Banktól 2026. február 26-án délelőtt érkezett a jelzés
Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

A gyors és széles körű adatgyűjtés eredményeként a  Nemzeti Védelmi Szolgálat, közreműködve a Veszprém vármegyei rendőrökkel és a pénzintézet munkatársaival még aznap délután, Budapesten fogták el az egyik elkövetőt, amint épp át akarta venni a sértett 7 millió forintját.

Az elfogott 26 éves ukrán nőt előállították, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki, aki elmondta, hogy az összeget egyik rokonának szánta. A nála tartott kutatás során a rendőrök mobiltelefonokat, valamint a pénz szállítására előkészített papírtáskákat is lefoglaltak.

Vele szemben jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt indult eljárás, és kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrök a nő további lehetséges társait jelenleg is, nagy erőkkel keresik.

 

