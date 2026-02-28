RETRO RÁDIÓ

Tragédia: lezuhant egy pénzzel teli repülőgép, 20 ember meghalt, rengeteg a sérült

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek - közölte a bolíviai védelmi miniszter.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 07:28
baleset tragédia Bolívia repülőgép

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.

Fotó: AFP

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.

Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt.

A hatóságok a sokaságot - a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint - könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek. A tragédia ügyében vizsgálat indult – írja az MTI.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu