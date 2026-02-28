RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: ma Esztergomban mond beszédet Orbán Viktor

Újabb állomásához érkezik a Háborúellenes Gyűlés

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 08:33
Háborúellenes Gyűlés esztergom Orbán Viktor

Ma Esztergomban tartják meg a Háborúellenes Gyűlést, ami minden bizonnyal ismét telt házas lesz, ugyanis az előző állomások is rengeteg embert érdekeltek. Az eseményen ott lesz Magyarország miniszterelnöke is, Orbán Viktor beszédet is mond, és valószínűleg érinti majd a Kőolaj vezeték, a háború, illetve a választás fontosságának témáját is.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW / MW

A Magyar Nemzet írja, hogy Orbán Viktor már bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására, illetve felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

A lap arról is ír, hogy egy hete Békéscsabán rendeztek Háborúellenes Gyűlést, amin Orbán Viktor már részletesen foglalkozott a Barátság kőolajvezeték ügyével és azzal, hogy Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti. A kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.

Itt lehet majd követni a Háborúellenes Gyűlést:

