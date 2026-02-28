RETRO RÁDIÓ

Hármas karambol az M1-esen, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

Bicskénél történt a baleset.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 08:58
baleset feszítővágó tűzoltó

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 37-es kilométerszelvényénél, Bicske térségében, a Győr felé vezető irányban. A megosztott információk szerint összesen kilencen utaztak a járművekben, egyikük az egyik kocsiba szorult. Mint kiderült, a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiszabadítását – az érintett pályaszakaszt lezárták a beavatkozás idejére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
