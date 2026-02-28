Hármas karambol az M1-esen, feszítővágóval kellett kiszabadítani egy embert

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 37-es kilométerszelvényénél, Bicske térségében, a Győr felé vezető irányban. A megosztott információk szerint összesen kilencen utaztak a járművekben, egyikük az egyik kocsiba szorult. Mint kiderült, a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kezdték meg kiszabadítását – az érintett pályaszakaszt lezárták a beavatkozás idejére.