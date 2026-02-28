„Ne hozzunk hirtelen döntéseket!” – a magyar Nostradamus szerint a káosz 5 pecsétjével sújt le a vörös hold

Olyan különleges nap következik el hamarosan, amely ha hagyod, lelkileg felemelhet, de képes akár földig is rombolni téged. Megnyitja kapuit az univerzum, hamarosan az idei év 3. teliholdja köszönt ránk, ezzel együtt pedig vörös hold és holdfogyatkozás is lesz. A magyar Nostradamusnak, Illy Roland Tamásnak az egész emberiséget érintő látomása volt. Készen állsz március 3-ára, a napra, amely robbanásszerű erővel fog hatni rád? Mutatjuk a zalaegerszegi mágus jövendölését!

A vörös hold napján különleges jelenségekkel nyitja meg kapuit az univerzum / Képünk illusztráció: Unsplash

A vörös holddal a lelkünk is izzani fog

Abban nem lesz köszönet, ami március 3-án várhat ránk. Spirituálisan pokoli nap lesz, az univerzum 5 különleges jelenséggel áraszt el minket, egyszerre! Ezek a káosz 5 égi pecsétjeként működnek, ha nem fogjuk vissza indulatainkat. Ha figyelünk a testi-lelki békénkre ezen a napon, akkor Tamás szerint ezek a pecsétek a lelki újjászületésünk zálogai is lehetnek a vörös hold erejének köszönhetően.

Az égi pecsétek az univerzum kapuit megnyitó kulcsok, amelyeken át tanító főnixerők szabadulhatnak el. Eszerint

az első pecsét maga a különleges nap dátuma - 3. hó 3-a,

a második a vörös hold,

a harmadik az idei év 3. teliholdja,

a negyedik a holdfogyatkozás

és a legerősebb, ötödik pecsét az idei év első tízmilliószoros napja.

A vörös hold napja tehát több szempontból is különleges. „Ez a nap a tisztulásról és az őszinteségről szól. Feljöhetnek félelmek az egészséggel, a stabilitással, a kapcsolatainkkal vagy az anyagi helyzetünkkel kapcsolatban. Az univerzum teszt elé állít majd minket, hogyan reagálunk. Engedjük, hogy az aggodalom vezessen bennünket, vagy tudatosan válasszuk a nyugalmat?” – kezdte el részletezni a mágus a Metropolnak, aki korábban a mennyország titkait is feltárta.

Arra kért mindenkit: lassítsunk a tempón!

Ne hozzunk hirtelen döntéseket indulatból, feszültségből. Ha konfliktus kerül elő, adjunk időt magunknak a megfigyelésre és a megértésre.

– tanácsolta a magyar Nostradamus, hangsúlyozva: a holdfogyatkozás energiája direkt tolja elénk a konfliktusokat.

A telihold a beteljesedés, a lezárás és az elengedés időszaka. Amikor mindez teljes holdfogyatkozással társul, az érzelmi és lelki hatások felerősödhetnek. Felszínre kerülhetnek elnyomott érzések, régi sérelmek vagy kimondatlan igazságok. Nem azért, hogy visszahúzzanak bennünket, hanem hogy végre szembenézhessünk velük. Ha valami távozni szeretne, próbáljuk meg nem görcsösen visszatartani, hanem meglátni benne a felszabadulást! A holdfogyatkozás a tudatos elengedés napja lesz

– mutatott rá.