„Ne hozzunk hirtelen döntéseket!” – a magyar Nostradamus szerint a káosz 5 pecsétjével sújt le a vörös hold
A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás szerint sokakban pattanásig feszülhet a húr, régi sebek szakadhatnak fel. Március 3-án tízmilliószoros nap lesz, sőt vörös hold, telihold és holdfogyatkozást is lesz, ami pénz és párkapcsolat terén is bonyodalmakat okozhat. Egy ősi rituáléval elkerülheted a káoszt.
Olyan különleges nap következik el hamarosan, amely ha hagyod, lelkileg felemelhet, de képes akár földig is rombolni téged. Megnyitja kapuit az univerzum, hamarosan az idei év 3. teliholdja köszönt ránk, ezzel együtt pedig vörös hold és holdfogyatkozás is lesz. A magyar Nostradamusnak, Illy Roland Tamásnak az egész emberiséget érintő látomása volt. Készen állsz március 3-ára, a napra, amely robbanásszerű erővel fog hatni rád? Mutatjuk a zalaegerszegi mágus jövendölését!
A vörös holddal a lelkünk is izzani fog
Abban nem lesz köszönet, ami március 3-án várhat ránk. Spirituálisan pokoli nap lesz, az univerzum 5 különleges jelenséggel áraszt el minket, egyszerre! Ezek a káosz 5 égi pecsétjeként működnek, ha nem fogjuk vissza indulatainkat. Ha figyelünk a testi-lelki békénkre ezen a napon, akkor Tamás szerint ezek a pecsétek a lelki újjászületésünk zálogai is lehetnek a vörös hold erejének köszönhetően.
Az égi pecsétek az univerzum kapuit megnyitó kulcsok, amelyeken át tanító főnixerők szabadulhatnak el. Eszerint
- az első pecsét maga a különleges nap dátuma - 3. hó 3-a,
- a második a vörös hold,
- a harmadik az idei év 3. teliholdja,
- a negyedik a holdfogyatkozás
- és a legerősebb, ötödik pecsét az idei év első tízmilliószoros napja.
A vörös hold napja tehát több szempontból is különleges. „Ez a nap a tisztulásról és az őszinteségről szól. Feljöhetnek félelmek az egészséggel, a stabilitással, a kapcsolatainkkal vagy az anyagi helyzetünkkel kapcsolatban. Az univerzum teszt elé állít majd minket, hogyan reagálunk. Engedjük, hogy az aggodalom vezessen bennünket, vagy tudatosan válasszuk a nyugalmat?” – kezdte el részletezni a mágus a Metropolnak, aki korábban a mennyország titkait is feltárta.
Arra kért mindenkit: lassítsunk a tempón!
Ne hozzunk hirtelen döntéseket indulatból, feszültségből. Ha konfliktus kerül elő, adjunk időt magunknak a megfigyelésre és a megértésre.
– tanácsolta a magyar Nostradamus, hangsúlyozva: a holdfogyatkozás energiája direkt tolja elénk a konfliktusokat.
A telihold a beteljesedés, a lezárás és az elengedés időszaka. Amikor mindez teljes holdfogyatkozással társul, az érzelmi és lelki hatások felerősödhetnek. Felszínre kerülhetnek elnyomott érzések, régi sérelmek vagy kimondatlan igazságok. Nem azért, hogy visszahúzzanak bennünket, hanem hogy végre szembenézhessünk velük. Ha valami távozni szeretne, próbáljuk meg nem görcsösen visszatartani, hanem meglátni benne a felszabadulást! A holdfogyatkozás a tudatos elengedés napja lesz
– mutatott rá.
Toll, papír, tűz!
A vörös hold 2026-ban sem kímél anyagilag és párkapcsolati szinten. Az idei év legfeszültebb napja lehet március 3-án.
Hajlamosak lehetünk kapkodó döntéseket hozni, hirtelen költekezni, rossz megállapodásokat elfogadni, vagy éppen félelemből visszalépni egy olyan lehetőségtől, amely hosszú távon stabilitást adhatnak.
– húzta alá Illy.
A párkapcsolatokban a holdfogyatkozás ideje pedig felnagyíthatja a kimondatlan sérelmeket.
„Ami addig csak halk elégedetlenség volt, most könnyen robbanássá válhat. Egy rosszkor kimondott mondat, egy sértettségből hozott döntés hosszú időre megváltoztathat egy kapcsolatot. Érdemes odafigyelni, mert ilyenkor az érzelmek intenzitása miatt kevésbé halljuk meg egymást. Ha félelemből reagálunk, könnyen olyan mintákhoz térünk vissza, amelyeket már régen meghaladni készültünk, mint például a túlalkalmazkodás, kontrollálás, vagy éppen menekülés” – emelte ki.
A tízmilliószoros napon az univerzum mintha káoszt szabadítana ránk, de nem ez Tamás jóslata szerint a cél, hanem a lelki újjászületés. Ezt egy ősi rituálé is segítheti.
Érdemes átgondolni, hogy mit szeretnénk lezárni, lehet ez egy szokás, egy félelem, egy régi gondolkodásmód vagy akár egy élethelyzet. Este telihold idején szimbolikusan is elengedhetjük mindezt csendes befelé figyeléssel, vagy akár a papír elégetésével. Itt most nem maga a rituálé a lényeg, hanem az a döntés, amelyet közben meghozunk.
– zárta szavait.
Tamás korábban riasztó dolgot jósolt a márciusi péntek 13-ról. A videót itt nézheted meg:
