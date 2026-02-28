„Életszeretetük alkotásaikban fennmarad” - különleges, megható kiállítás nyílt Kőbányán

Megható, mégis felemelő volt a hangulat a kőbányai Szabó Ervin Könyvtárban, ahol különleges kiállítás nyílt a kézzel és szájjal festő, valamint sztrókon átesett alkotók munkáiból. A tárlat egyszerre emlékezés és ünnep: emlékezés azokra, akik már nincsenek velünk és ünnep azoknak, akik a legnehezebb élethelyzetben is az alkotásban találták meg a szabadságot.

A művészet mindenkié: Tóth Dóra és Fark László bemutatta, hogyan fest szájával és nehezen használható kezével. A kiállítást több mozgássérült is megnézte. (Fotó: Gyárfás Zsuzsa, Kiss Judit)

"Az életből mindent ki kell hozni, amit csak lehet" - Így festenek szájjal a sérült művészek

A falakon színes csendéletek, tájképek, finom gyermekmotívumok, érzékeny nőalakok sorakoznak. A képek mögött azonban nemcsak művészi teljesítmény, hanem emberi sorsok állnak – vastüdő, lélegeztetőgép, kerekesszék, sztrók, újratanult mozdulatok és kimondhatatlan élni akarás. A kiállítás egyértelmű üzenete: a művészet nem az egészségesek kiváltsága, hanem az emberi lélek természetes nyelve.

Baba utca öröksége

A tárlaton láthatók azoknak az alkotóknak a munkái is, akik egykor a budai Baba utcai légzésrehabilitációs osztályon éltek – abban a különleges közösségben, ahol a járványos gyermekbénulás legsúlyosabb áldozatai nőttek fel. Történeteik mesélnek: tanultak, szerettek és alkottak.

Közéjük tartozott Fazekasné Erdélyi Ilona, akit sokan csak Icának hívtak. Másfél évesen bénult le, négy végtagja és a légzése is érintett volt. Évtizedeken át élt a Baba utcában, majd egészséges férjével akadálymentesített lakásba költözött. Ica festett, gyöngyöt fűzött, horgolt. Mindig elegáns volt, sminkelt, csinosan öltözött annak ellenére, hogy szinte teljesen bénult volt, Ica nő akart maradni, nem beteg.

Ica a Baba utca hercegnője volt, gyönyörű! Mindig kifestette magát, mindig csinos volt, mindig tett-vett, amennyit csak tudott. És ha belegondol az ember… akinek szinte semmije nem mozog, az hogyan sminkeli ki magát? Hogyan igazítja meg a haját? De ő megoldotta, mert nő akart lenni, nem beteg, nem sajnálatra méltó. Nő, aki megmutatja magát a világnak. Volt benne tartás és méltóság, sok-sok mosoly. Nem hagyta el magát soha. És akárhogyan is alakult az életük, ők alkotni akartak. Egy mozgássérült embernek az, hogy alkothat, hogy létrehozhat valamit – az óriási dolog: a szabadság, az önállóság, az önbecsülés. Nemcsak túlélni akartak, élni akartak szeretetben, tisztességben. Úgy, hogy nyomot hagyjanak maguk után, és ez így is lett

- mesélte Lutas Éva, a Baba utcai légzésrehabilitációs osztály egykori főnővére Icáról, aki sajnos már elhunyt.