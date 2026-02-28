"Mások kutyát tartanak, én egy emuval bújok össze esténként" - Különleges barátság szövődött a fiatal nő és az emu között

A 22 éves Khayla Borchint őrültnek nevezik különös állattartása miatt. A fiatal nő ugyanis nem macskát vagy kutyát tart otthon, hanem egy Melvin nevű házi emuval él együtt. A nemrég még csak egyhetes apró madárból mára már egy hatalmas, magas óriás nőtt – közölte a DailyStar.

A fiatal nő legjobb barátja egy Melvin nevű emu

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Egy ágyban az emuval

Mások kutyát tartanak, én egy emuval bújok össze esténként

Khayla Borchin állandó ítéletnek van kitéve furcsa állattartási szokása miatt. Melvin, hűn szeretett emuja ugyanis nemcsak a kertben elzárva szaladgálhat, hanem teljes értékű családtagként az ágyba is bebújhat a nő mellé. A 22 éves nő a hatalmasra nőtt madarat Melvin Millernek nevezte el a nagyapjáról, aki akkor hunyt el, amikor ő kilencéves volt. Azóta a madár a legjobb barátja lett és mindig felvidítja napjait.

A fiatal nő elmesélte azt is, Melvin hogyan fejezi ki szeretetét.

Belém fúrja a fejét és az egész testével, nyakával nekem dől, hogy megöleljen. Behunyja a szemét is, amikor simogatom a fejét és leül elém, hogy még több szeretetet kapjon

Szülei eleinte nem is tudták, hogy elhozza az állatot, csak annyit mondott nekik, hogy keresgél. Azonban erre senki sem számított.

Mindannyian meglepődtek, milyen apró volt, és el sem tudtuk hinni, hogy egyszer tényleg ekkorára nő majd

Khayla annyira imádja az állatokat, hogy adott volt, hogy hasonló szakmában fog elhelyezkedni. Ma állatkozmetikusként dolgozik és minden szabadidejében Melvinnel van, aki azóta hatalmassá cseperedett.

Rengeteg tévhit kering az emutartással kapcsolatban, többek közt sokan nem tudják, hogy hetekig képesek evés nélkül élni és sokáig hőlámpára van szükségük, amíg ki nem nő tollazatuk. Így gondozta a fiatal nő is Melvint, amíg meg nem lett a kinti saját, elkerített tere.

Melvin élete első szakaszában a házamban, a szobámban lakott, egy kisebb karámban és hőlámpával

Ennek ellenére Khayla imádja, ha Melvin egy ágyban alszik vele, hiszen ugyanúgy ragaszkodnak egymáshoz, mint bármely kiskedvenc a gazdijához. Annak ellenére, hogy Melvin rendkívül pozitív hatással van a nő életére, az interneten komoly vitát kavart.

Miután kikerült Melvinről a videó, rengeteg kritikát kaptam (...) Ugyanakkor mindenki, akivel személyesen találkoztam, vagy látta Melvint, nagyon menőnek tartja és izgatott, mert még soha nem látott élőben emut

A nő hozzátette, hogy a tévhitek mellett sokan azt hiszik, hogy félelmetesek vagy agresszívek, de Melvin a legjobb példa rá, hogy ez egyáltalán nem igaz.