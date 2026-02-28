RETRO RÁDIÓ

Czunyiné Bertalan Judit: győzni fogunk, fel győzelemre!

Erős történelmi párhuzamokkal Czunyiné Bertalan Judit az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy 43 nap múlva megfutamodásra kényszerítjük az ellenfelet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 12:58
Czunyiné Bertalan Judit esztergom Háborúellenes Gyűlés

Háborúellenes Gyűlést tartanak Esztergomban, ahol beszédet mondott Czunyiné Bertalan Judit is. Felszólalását a helyszín történelmi jelentőségének hangsúlyozásával kezdte – írja a Ripost.

Czunyiné Bertalan Judit
Czunyiné Bertalan Judit

Engedjétek meg, hogy a hely méltóságához, Esztergomhoz illő, kicsit komolyabb néhány gondolattal kezdjem

– fogalmazott. Hozzátette:

Minél távolabbra tekintünk hátra, annál messzebbre látunk előre. Mi itt évezreddel a hátunk mögött messzire látunk és messzire is tervezünk.

A politikus felidézte, amikor az esztergomi bazilika kupolájának felújításakor a kereszt tövétől tekinthetett végig a tájon. Mint mondta, „nyári tiszta időben egészen az új komáromi Duna-hídig terjedt a horizont”, és a pillanat „misztériuma” tárta fel előtte az elmúlt ezer esztendőt.

Beszédében történelmi párhuzamot vont a múlt és a jelen között. A Vértes hegység nevének eredetére utalva azt mondta: „Zavartunk mi már el hódítókat.”

Ezt követően aktuálpolitikai utalást tett:

Most is hódítókkal állunk szemben. Brüsszel a trójai falovát, az ellenzék csodafiúját küldte ellenünk, de mi őt is és őket is meghátrálásra fogjuk kényszeríteni.

A  politikus szerint a „modern kor globalista fegyvereivel” támadják Magyarországot, és úgy fogalmazott:

Most a békénk, a biztos fejlődésünk, családjaink, gyermekeink jövője, energiafüggetlenségünk és nemzetünk féltve őrzött és visszaszerzett szuverenitására törnek.

A beszéd végén mozgósító hangnemre váltott. Történelmi személyiségeket – köztük Szent István, Klapka György, valamint Jókai Mór – említve a hazaszeretet fontosságát hangsúlyozta.

Ahogy Szent István jövőt álmodott és épített nekünk szuverén Magyarországot, mi is azt szeretnénk az utánunk jövőknek. Ahogy Klapka sem, mi sem hátrálunk

– mondta.

Majd konkrétumra váltott: 

43 nap múlva megfutamodásra kényszerítjük őket, és megmutatjuk, hogy nem bírnak el velünk.

Beszéde végén a béke üzenetét emelte ki:

Addig pedig minden nap mindenkinek elmondjuk, csak egy út van, a béke útja. Győzni fogunk! Fel győzelemre!

