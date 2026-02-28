- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Háborúellenes Gyűlés: itt lehet követni élőben
Online is lehet követni az esztergomi Háborúellenes Gyűlést.
A Háborúellenes Gyűlés következő állomása ma Esztergomban lesz. Minden bizonnyal rengeteg ember vesz részt az eseményen, hiszen az előzőeken is telt ház volt. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét teszi az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, ahol valószínűleg szóba kerül a Barátság vezeték helyzete, a háború és a választás fontossága is.
Az esemény 11:00-kor kezdődik, de már 10:30-tól élőben lehet majd követni:
- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
- Háborúellenes Gyűlés: sztárparádé volt Esztergomban, Tóth Gabi és Takáts Tamás is elment
- "Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról
- Elképesztő siker, rengeteg ember: ilyen volt az esztergomi Háborúellenes Gyűlés - Galéria
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre