Háborúellenes Gyűlés: itt lehet követni élőben

A Háborúellenes Gyűlés következő állomása ma Esztergomban lesz. Minden bizonnyal rengeteg ember vesz részt az eseményen, hiszen az előzőeken is telt ház volt. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét teszi az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, ahol valószínűleg szóba kerül a Barátság vezeték helyzete, a háború és a választás fontossága is.

Orbán Viktor / Fotó: MW / MW

Az esemény 11:00-kor kezdődik, de már 10:30-tól élőben lehet majd követni: