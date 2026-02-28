RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: itt lehet követni élőben

Online is lehet követni az esztergomi Háborúellenes Gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 09:25
Háborúellenes Gyűlés közvetítés Orbán Viktor

A Háborúellenes Gyűlés következő állomása ma Esztergomban lesz. Minden bizonnyal rengeteg ember vesz részt az eseményen, hiszen az előzőeken is telt ház volt. Természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét teszi az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen, ahol valószínűleg szóba kerül a Barátság vezeték helyzete, a háború és a választás fontossága is.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW / MW

Az esemény 11:00-kor kezdődik, de már 10:30-tól élőben lehet majd követni:

