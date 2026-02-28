- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Orbán Viktor elindult, ma "dupla bevetés" vár rá
Ma Százhalombattára és Esztergomba látogat Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor videón mutatta meg, hogy elindult a "dupla bevetésre", ugyanis Százhalombattára látogat, majd Esztergomba megy a Háborúellenes Gyűlésre.
Dupla bevetés indul!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Háborúellenes gyűlés
