Orbán Viktor: Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen fontos témáról beszél, ugyanis a százhalombattai kőolajfinomítónál járt.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Fokozott készültség Terepszemle a százhalombattai kőolajfinomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor egy képet is közzétett a látogatásáról, amihez ezt írta: "Terepszemle Százhalombattán. Hiába a zsarolás és a fenyegetés, mi megvédjük Magyarország energiaellátását. Ránk számíthatnak a magyar emberek! "