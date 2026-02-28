RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának

Orbán Viktor a százhalombattai kőolajfinomítónál járt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 10:22
Módosítva: 2026.02.28. 11:59
Orbán Viktor Százhalombatta kőolajfinomító

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen fontos témáról beszél, ugyanis a százhalombattai kőolajfinomítónál járt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Fokozott készültség‼️

Terepszemle a százhalombattai kőolajfinomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

Orbán Viktor egy képet is közzétett a látogatásáról, amihez ezt írta: "Terepszemle Százhalombattán. Hiába a zsarolás és a fenyegetés, mi megvédjük Magyarország energiaellátását. Ránk számíthatnak a magyar emberek! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺"

 

