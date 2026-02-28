Orbán Viktor: Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának
Orbán Viktor a százhalombattai kőolajfinomítónál járt.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A felvételen fontos témáról beszél, ugyanis a százhalombattai kőolajfinomítónál járt.
Fokozott készültség
Terepszemle a százhalombattai kőolajfinomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!
– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.
Orbán Viktor egy képet is közzétett a látogatásáról, amihez ezt írta: "Terepszemle Százhalombattán. Hiába a zsarolás és a fenyegetés, mi megvédjük Magyarország energiaellátását. Ránk számíthatnak a magyar emberek! "
