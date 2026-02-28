- "Ugyanabban hinni, együtt menni" - Szerelmével érkezett Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésre
Dömötör Csaba: nyílt összjáték van a kijevi és a brüsszeli vezetés között
Dömötör Csaba megjegyezte, a sok-sok zsarolási eszköz mellé most az energetikai zsarolást is felvették az eszköztárba.
Dömötör Csaba, az Európai Parlament képviselője az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Brüsszelben a meghatározó uniós épületek ukrán színekbe öltöztek, ami szimbóluma annak, hogy mindent alárendelnek a háborús politikának – írja a Bors.
Mint elmondta, a miniszterelnök napirenden kívüli beszédén is részt vett, melyet az ellenzék megpróbált elbagatellizálni. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
Mindenki olvassa el az Európai Parlament határozatát, amit ezen a kedden elfogadott. Minden benne van, ami garancia a szintlépésre. Benne van, hogy még több pénzt kell küldeni, fegyverekre kell költeni, és ez nem minden, ezeket a tagországokból küldött fegyvereket azt mondják, hogy orosz célpontok ellen is be kell vetni.
Hozzátette, a 20. század tragédiáiból ezt a következtetést nem kellene levonni, főleg, hogy rengeteg áldozatot követelnek a háborúk Azt is elmondta, nyílt összjáték van a kijevi vezetés és a brüsszeli vezetés között, a sok-sok zsarolási eszköz mellé most az energetikai zsarolást is felvették az eszköztárba.
