Dömötör Csaba: nyílt összjáték van a kijevi és a brüsszeli vezetés között

Dömötör Csaba, az Európai Parlament képviselője az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy Brüsszelben a meghatározó uniós épületek ukrán színekbe öltöztek, ami szimbóluma annak, hogy mindent alárendelnek a háborús politikának – írja a Bors.

Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28

Fotó: Mandiner

Mint elmondta, a miniszterelnök napirenden kívüli beszédén is részt vett, melyet az ellenzék megpróbált elbagatellizálni. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

Mindenki olvassa el az Európai Parlament határozatát, amit ezen a kedden elfogadott. Minden benne van, ami garancia a szintlépésre. Benne van, hogy még több pénzt kell küldeni, fegyverekre kell költeni, és ez nem minden, ezeket a tagországokból küldött fegyvereket azt mondják, hogy orosz célpontok ellen is be kell vetni.

Hozzátette, a 20. század tragédiáiból ezt a következtetést nem kellene levonni, főleg, hogy rengeteg áldozatot követelnek a háborúk Azt is elmondta, nyílt összjáték van a kijevi vezetés és a brüsszeli vezetés között, a sok-sok zsarolási eszköz mellé most az energetikai zsarolást is felvették az eszköztárba.