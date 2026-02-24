RETRO RÁDIÓ

"Nem engedünk a zsarolásnak" - üzente Dömötör Csaba az Európai Parlamentből

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szólalt fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Egyre feszültebb a helyzet Brüsszelben: az EU egyértelműen annak az Ukrajnának a pártjára áll, amely az őt humanitárius úton támogató Magyarország energiaellátását támadja a Barátság kőolajvezeték elzárásával, ahelyett, hogy egy tényleges tagállam pártját fognák. És miért? Mert mi hosszú évek óta a béke pártján állunk, míg az Európai Unió országainak többsége egyre mélyebb háborús spirálba kerül. Dömötör Csaba az Európai Parlamentben szólalt fel, beszédének egy részletét pedig Facebook-oldalán is megosztotta.

Dömötör Robert Schuman szavait idézte: "A cél az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen!" Kiemelte: mára ez a gondolat kikopott, sőt, Brüsszel épp a harcok támogatásában látja a jövőt. 

"A bajbajutottakon segítenünk kell, de ettől még nem kell belekerülnünk egy háborúba" - húzta alá a politikus, hozzátéve: 

Az én hazám elítélte az orosz katonai agressziót, parlamenti határozat van róla. A menekülteket befogadta, áramot és üzemanyagot biztosítottunk, a menekült gyermekeknek iskolai ellátást. Hálát nem kaptunk, de fenyegetéseket annál inkább!

"Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel" - folytatta. Munkahelyek szűntek meg Európa szerte, emellett elképzelhetetlen összegeket követel Ukrajna, és már eddig is hatalmas összegeket kapott, aminek mind nyoma lesz az EU-országok gazdaságában.

