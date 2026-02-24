"Nem engedünk a zsarolásnak" - üzente Dömötör Csaba az Európai Parlamentből

Egyre feszültebb a helyzet Brüsszelben: az EU egyértelműen annak az Ukrajnának a pártjára áll, amely az őt humanitárius úton támogató Magyarország energiaellátását támadja a Barátság kőolajvezeték elzárásával, ahelyett, hogy egy tényleges tagállam pártját fognák. És miért? Mert mi hosszú évek óta a béke pártján állunk, míg az Európai Unió országainak többsége egyre mélyebb háborús spirálba kerül. Dömötör Csaba az Európai Parlamentben szólalt fel, beszédének egy részletét pedig Facebook-oldalán is megosztotta.

Dömötör Robert Schuman szavait idézte: "A cél az, hogy a háború elképzelhetetlen legyen, anyagilag pedig lehetetlen!" Kiemelte: mára ez a gondolat kikopott, sőt, Brüsszel épp a harcok támogatásában látja a jövőt.

"A bajbajutottakon segítenünk kell, de ettől még nem kell belekerülnünk egy háborúba" - húzta alá a politikus, hozzátéve:

Az én hazám elítélte az orosz katonai agressziót, parlamenti határozat van róla. A menekülteket befogadta, áramot és üzemanyagot biztosítottunk, a menekült gyermekeknek iskolai ellátást. Hálát nem kaptunk, de fenyegetéseket annál inkább!

"Önök úgy zúgatják a háborús szivattyút, hogy egy dologgal nem törődnek: a következményekkel" - folytatta. Munkahelyek szűntek meg Európa szerte, emellett elképzelhetetlen összegeket követel Ukrajna, és már eddig is hatalmas összegeket kapott, aminek mind nyoma lesz az EU-országok gazdaságában.