A SPAR-ban mindent megtalálsz a tökéletes húsvéti menühöz.

A húsvéti asztal középpontjában sok háztartásban a hagyományos sonka áll, amelyet tojás, friss torma és kalács kísér általában. Azonban egyre többen készítenek különleges sült húsokat is, amelyek a vasárnapi vagy hétfői ebéd igazi főszereplői lehetnek. Szerencsére nincs ok az aggodalomra, ugyanis legyen szó a klasszikus ízekről vagy az új kedvencekről, a SPAR kínálatában mindent meg lehet találni a tökéletes ünnepi hétvégéhez.

Sonka, ami nélkül nincs húsvét

Kevés étel kapcsolódik annyira a húsvéthoz, mint a lassan főtt vagy sült sonka. A hagyományos változatok mellett ma már egyre népszerűbbek a különlegesebb, gondosan érlelt vagy sütésre előkészített termékek is.

A kiszolgálópultban kapható Regnum Dolce Vita sült sonka például azoknak lehet jó választás, akik az ünnepek alatt szeretnének gyors, mégis látványos fogást az asztalra tenni. A gazdag ízű sonka hidegen és melegen is jól működik: vékonyra szeletelve reggelire, vastagabb szeletekben pedig akár ünnepi főfogásként is tálalható, az ára pedig 3990 forint/kg.

Szintén népszerű választás a SPAR PREMIUM füstölt combsonka (5990 forint/kg), amely a klasszikus húsvéti ízvilágot hozza. A lassú füstölésnek köszönhetően karakteres, mégis harmonikus íze van, ezért tökéletes alapja lehet a hagyományos húsvéti sonkás fogásoknak.

Ínycsiklandó pecsenyék az ünnepi asztalra

Bár a sonka a húsvét egyik legfontosabb eleme, sok családban a vasárnapi ebédhez már valamilyen sült hús kerül az asztalra. Egy jól elkészített pecsenye igazi ünnepi hangulatot ad az étkezésnek.

A pecsenyekacsacomb és a pecsenyekacsamell-filé (2999 forint/kg) például különösen népszerű választás az ünnepi menükben. A kacsa húsa gazdag, telt ízű, amely jól illik a tavaszi köretekhez – például párolt káposztához vagy burgonyás fogásokhoz.

Azok számára, akik inkább egészben szeretnének sütni, a bontott pecsenyekacsa (1299 forint/kg) is jó megoldás lehet. Egyben sütve látványos fogás, amelyből több adag is készülhet a családi ebédhez.

A klasszikusabb ízek kedvelői gyakran választanak tanyasi csirkét (1849 forint/kg), amelyből könnyen készíthető ropogós bőrű sült vagy akár egy gazdag vasárnapi pecsenye.

Különlegesebb ünnepi fogás lehet a nyúl is, amelyből ízletes, lassan sült vagy párolt étel készíthető. A nyúlhús kifejezetten sovány, mégis aromás, ezért egyre többen fedezik fel az ünnepi menükben is. Most egy fél nyúl, darabolva, csomagolva 3281,67 forint/kilós áron kapható.

Csábító finomságok, különleges desszertek a SPAR-ból

A húsvéti menü végén mindig jól esik valami édes lezárás, legyen szó klasszikus süteményről, csokoládéról vagy egy gyorsan tálalható desszertről. A SPAR kínálatában idén is számos olyan finomság található, amelyekkel könnyedén megkoronázható az ünnepi ebéd vagy vacsora.

A családi összejövetelek kedvelt desszertje lehet például a Viennetta jégkrém, amely elegáns rétegeivel és csokoládés ízével igazi nosztalgikus klasszikus. Ha inkább sütemény kerülne az asztalra, jó választás lehet a Balconi tortaszelet, amely többféle ízben kapható, és gyors megoldást jelent, ha valami édességet kínálnánk a vendégeknek.

Azoknak, akik a csokoládés desszerteket kedvelik, a ChocoRuch praliné vagy a Lindt Lindor desszertválogatás is különleges élményt nyújthat. Az ünnepi asztalon jól mutatnak az elegáns csokiválogatások is, például a Ferrero Prestige vagy a klasszikus Merci Finest Selection, amelyek ajándéknak és vendégvárónak is tökéletesek.

Ha inkább kisebb, krémes desszertek kerülnek a poharakba, a különféle sajttorták és pohárdesszertek – például az Oreo ízvilágát idéző édességek – szintén remek választást jelenthetnek egy húsvéti menü végén.

Az édesszájúak pedig a Lindt Gold táblás csokoládéval vagy a Stühmer finomságokkal is megédesíthetik az ünnepet. Ezek a csokoládék nemcsak desszertként működnek jól, hanem akár a húsvéti ajándékkosár részeként is.

Nem csak a húsvéti menü miatt érdemes betérni a SPAR üzleteibe: 2026. március 9. és április 8. között számos ínyenc kínálat vár mindenkit, érdemes körülnézni és beszerezni a finomabbnál finomabb élelmiszereket és italokat - írta a Mindmegette.