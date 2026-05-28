Három autó ütközött össze Zuglóban - Egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki
Három személyautó ütközött össze Budapest XIV. kerületében, a Mogyoródi út és a Miskolci utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból, majd átadták a mentőknek. A raj a helyszínelést követően megszünteti a forgalmi akadályt, írja a Katasztrófavédelem.
