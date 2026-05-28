Először nyilvánosan együtt Kim Kardashian, Lewis Hamilton és a gyerekek

Jelentős lépést tett Kim Kardashian Lewis Hamiltonnal való románcában. Az F1-bajnok végre jelentős időt tölthetett a realitysztár gyermekeivel. A 45 éves Kardashian 2025 decembere óta jár a 41 éves Forma–1-es sztárral, és boldogabbnak tűnik, mint valaha.

Kim Kardashian gyermekei Lewis Hamiltonnal vacsoráztak / Fotó: NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton Kim Kardashian családjával vacsorázott

Nemcsak a gyerekek, de Kim Kardashian édesanyja is megismerhette közelebbről Hamiltont a Los Angeles-i vacsorájuk során. Hírek szerint Hamilton rajongott Kim Kardashian 10 éves fiáért, Saint-ért, át is karolta a fiatalt, miközben Kim kézen fogta nyolcéves lányát, Chicao-t és hétéves fiát, Psalm-ot. Kim legidősebb lánya, a 12 éves North West, úgy tűnt, nem jelent meg az eseményen.

Kardashian egy ceruzaszoknyában és egy rövidített fazonú, szürke kiskabátban mutatta meg a védjegyévé vált idomait, amit pántos magas sarkú cipővel egészített ki. Hamilton egy fehér melegítőt viselt, míg Kris Jenner egy fekete bőr ballonkabátban ment az estére. Jelen volt Hamilton édesanyja, a 71 éves Carmen Larbalestier a vacsora helyszínén, Nobuban.

A két sztár, akik több mint egy évtizede barátok, közel öt hónapja kerültek közelebb egymáshoz, szilveszterkor látták őket együtt Aspenben. Februárban a Super Bowl-on hozták nyilvánosságra románcukat, majd ezt követően Instagramon is hivatalossá tették kapcsolatukat. Hamiltont és Kardshiant a múlt hónapban látták először csókolózni a Csendes-óceánnál Kim Kardashian malibui otthona közelében.

Legutóbb a hírek szerint a Coachella fesztiválon látták őket együtt érkezni. A színpadhoz közel időztek szorosan egymáshoz húzódva, egy forrás szerint pedig a pár intenzív kapcsolatot ápol egymással és családjaikkal.

A Mail Online beszámolója szerint Kardashian a múlt hónapban 17 ezer kilométeres utat tett meg, csak hogy egy napot töltsön Lewis Hamiltonnal. A valóságshow-sztár magánéppel repült Los Angelesből Londonba. Miután leszállt Farnborough-ban, Hants megyében, Lewis Hamilton 18 millió font értékű kensingtoni otthonához vitték.

A négygyermekes anyához közel álló források szerint az Atlanti-óceánon átívelő megerőltető utazás célja, hogy életben tartsa románcukat. Források szerint eltökéltek, hogy a temérdek tennivalójuk közepette akkor láthassák egymást, amikor csak van szabadidejük.