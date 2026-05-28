Sáfrány Emese súlyos döntést hozott, ezért hagyott fel a légtornával

Tízévnyi légtorna után fontos döntést hozott meg Sáfrány Emese, aki nemcsak gyermeke édesapjával szakított, hanem eddig védjegyévé vált tevékenységének is búcsút int.

Sáfrány Emese felhagy a légtornával / Fotó: Ladóczki Balázs

Búcsút int a légtornának Sáfrány Emese

A TV2 Mokka műsorának műsorvezetőivel beszélgetett Sáfrány Emese, aki úgy döntött, hogy 10 év után otthagyja a sportot, és a képzőművészetre fordítja figyelmét és rábízza életét. A tornász úgy döntött, a festészetben keresi meg önmagát, ami bár kezdetben hobbinak indult, de ma már sokkal nagyobb szerepet tölt be az életében.

Sáfrány Emese mögött határozottan sikeres 10 év áll a légtornászatot tekintve, hiszen nemcsak nemzetközi versenyeken bizonyíthatott, de az oktatói pályát is kipróbálta. A műsorvezetők meg is kérdezték, hogy könnyű volt-e egy ilyen volumenű karrierrel felhagyni.

Nyilván nem volt könnyű, sőt azért egy nagyon hosszú gondolkodás előzte meg, de tényleg azt éreztem, hogy most már több mint tíz év van benne, ugye én mint sportoló már nem voltam aktív. Vannak olyan teljesítményi korlátaim, ami miatt azt éreztem, hogy így a szülés, a várandósság után már nem volt olyan, mint korábban. Úgyhogy akkor már csak oktattam

– mondta a légtornász.

Végül az oktatás nem adta meg neki azt a kellő kreativitást, amire szüksége volt, és az energiája sem volt a korábbiakhoz mérhető, így azt érezte, hogy ideje valami újat befogadnia az életébe. Bár Sáfrány Emese eladta a stúdióját, de szabad bejárása van, illetve a webshopja is üzemel a mai napig. Részben az élete része maradt a légtorna, de már sem az energiáját, sem az idejét nem veszi el annyira, mint eddig.

Sáfrány Emese a festészetre váltja légtornászmúltját

Most próbálok nagyon sokat gyakorolni, és tényleg minden szabadidőmet erre tenni

– közölte Sáfrány Emese arról, hogyan tervezi a jövőjét a festészetre fókuszálva.

Természetesen nem a nulláról indul festészeti tehetsége, hiszen már megannyi gyönyörűséges kép készült el a kezei által, amelyek nagy része női ábrázolások. Sáfrány Emese szerint nem a tehetség, hanem a látásmód, ami igazán fontos, és az, hogyan viszi vászonra, ami benne van.