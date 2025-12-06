Sáfrány Emese újra a régi hobbijának él, ebben találta meg önmagát
Az egykori légtornásznak van egy titkos oldala, amelyről csak kevesen tudnak: szenvedélyes festő. Sáfrány Emese igazi művészlélek...
Sáfrány Emese korábban úgy nyilatkozott, hogy hat éve benne maradt valami, amelyet meg szeretne mutatni a világnak. A légtornász ismét a festészetben találta meg önmagát.
Sáfrány Emese a hobbijának él
Az Ázsia Expressz győztese lapunknak adott interjújában elárulta, hogy újra nekivágott szenvedélyének: a festészetnek.
Megszületett egy stílus, egy irányvonal a fejemben, amiről úgy éreztem, hogy ez az, amit szeretnék, vagy ami igazából én vagyok. Úgyhogy elég nagy lendülettel neki is álltam, és folyamatosan készülnek a képek a szabadidőmben. A kisfiam nagyon jól alkalmazkodik a dologhoz vigyáz a képekre, sőt neki is van egy kis vászna, amin ő is kísérletezik, tehát egy közös program is lett, de azért főleg egyedül alkotok, mert akkor tudok úgy igazán átszellemülni, és akkor jönnek az újabbnál újabb ihletek
– mesélte a sztáranyuka.
A TV2 sztárja saját elmondása szerint mindig is művészbeállítottságú volt, úgy érzi, ebben tudja a legjobban kifejezni érzéseit. Korábban a saját műveiből álló kiállítását is meg lehetett tekinteni, amelyet Emese szeretne megismételni.
Sáfrány Emese gyermekét is művészetpártinak neveli
„Nekem mindig ki kellett éljem a művészi hajlamomat és a festészet az, amiben annyira el tudok merülni, hogy tényleg mindent kizárok és nem gondolok közben semmire” - magyarázta Emese, aki kisfiának a nevelésébe is belecsempészi a művészetet, de a sportnak is nagy figyelmet szentelnek.
Az influenszer elmesélte, hogy kisfiával sok mindenben hasonlítanak egymásra.
Nagyon nehéz megmondani, milyen beállítottságú lesz, sportos vagy művészi. Szerintem olyan, mint én, is-is. A sport is nagyon érdekli, tényleg egy örökmozgó, de nagyon szeret leülni és rajzolni. Az óvodából is mindig hazahozza a kis alkotásait. Szóval mindkettő meg van benne jelenleg, és nem is bánom, mert szerintem a kreativitás egy nagyon fontos dolog, főleg így, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább teret kap az életünkben. Szerintem ez lesz az, amivel igazán ki fogunk tudni tűnni a jövőben.
