Sáfrány Emese újra a régi hobbijának él, ebben találta meg önmagát

Sáfrány Emese korábban úgy nyilatkozott, hogy hat éve benne maradt valami, amelyet meg szeretne mutatni a világnak. A légtornász ismét a festészetben találta meg önmagát.

Sáfrány Emese kisfiával együtt vágott bele a festészetbe (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sáfrány Emese a hobbijának él

Az Ázsia Expressz győztese lapunknak adott interjújában elárulta, hogy újra nekivágott szenvedélyének: a festészetnek.

Megszületett egy stílus, egy irányvonal a fejemben, amiről úgy éreztem, hogy ez az, amit szeretnék, vagy ami igazából én vagyok. Úgyhogy elég nagy lendülettel neki is álltam, és folyamatosan készülnek a képek a szabadidőmben. A kisfiam nagyon jól alkalmazkodik a dologhoz vigyáz a képekre, sőt neki is van egy kis vászna, amin ő is kísérletezik, tehát egy közös program is lett, de azért főleg egyedül alkotok, mert akkor tudok úgy igazán átszellemülni, és akkor jönnek az újabbnál újabb ihletek

– mesélte a sztáranyuka.

A TV2 sztárja saját elmondása szerint mindig is művészbeállítottságú volt, úgy érzi, ebben tudja a legjobban kifejezni érzéseit. Korábban a saját műveiből álló kiállítását is meg lehetett tekinteni, amelyet Emese szeretne megismételni.

Sáfrány Emese gyermekét is művészetpártinak neveli

„Nekem mindig ki kellett éljem a művészi hajlamomat és a festészet az, amiben annyira el tudok merülni, hogy tényleg mindent kizárok és nem gondolok közben semmire” - magyarázta Emese, aki kisfiának a nevelésébe is belecsempészi a művészetet, de a sportnak is nagy figyelmet szentelnek.

Az influenszer elmesélte, hogy kisfiával sok mindenben hasonlítanak egymásra.