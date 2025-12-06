RETRO RÁDIÓ

Sáfrány Emese újra a régi hobbijának él, ebben találta meg önmagát

Az egykori légtornásznak van egy titkos oldala, amelyről csak kevesen tudnak: szenvedélyes festő. Sáfrány Emese igazi művészlélek...

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
festészet Ázsia Expressz Sáfrány Emese anyaság

Sáfrány Emese korábban úgy nyilatkozott, hogy hat éve benne maradt valami, amelyet meg szeretne mutatni a világnak. A légtornász ismét a festészetben találta meg önmagát.

Sáfrány Emese visszatért a festészethez
Sáfrány Emese kisfiával együtt vágott bele a festészetbe (Fotó: Ladóczki Balázs)

Sáfrány Emese a hobbijának él 

Az Ázsia Expressz győztese lapunknak adott interjújában elárulta, hogy újra nekivágott szenvedélyének: a festészetnek. 

Megszületett egy stílus, egy irányvonal a fejemben, amiről úgy éreztem, hogy ez az, amit szeretnék, vagy ami igazából én vagyok. Úgyhogy elég nagy lendülettel neki is álltam, és folyamatosan készülnek a képek a szabadidőmben. A kisfiam nagyon jól alkalmazkodik a dologhoz vigyáz a képekre, sőt neki is van egy kis vászna, amin ő is kísérletezik, tehát egy közös program is lett, de azért főleg egyedül alkotok, mert akkor tudok úgy igazán átszellemülni, és akkor jönnek az újabbnál újabb ihletek

– mesélte a sztáranyuka. 

A TV2 sztárja saját elmondása szerint mindig is művészbeállítottságú volt, úgy érzi, ebben tudja a legjobban kifejezni érzéseit. Korábban a saját műveiből álló kiállítását is meg lehetett tekinteni, amelyet Emese szeretne megismételni.

Sáfrány Emese gyermekét is művészetpártinak neveli

„Nekem mindig ki kellett éljem a művészi hajlamomat és a festészet az, amiben annyira el tudok merülni, hogy tényleg mindent kizárok és nem gondolok közben semmire” - magyarázta Emese, aki kisfiának a nevelésébe is belecsempészi a művészetet, de a sportnak is nagy figyelmet szentelnek.

Az influenszer elmesélte, hogy kisfiával sok mindenben hasonlítanak egymásra. 

Nagyon nehéz megmondani, milyen beállítottságú lesz, sportos vagy művészi. Szerintem olyan, mint én, is-is. A sport is nagyon érdekli, tényleg egy örökmozgó, de nagyon szeret leülni és rajzolni. Az óvodából is mindig hazahozza a kis alkotásait. Szóval mindkettő meg van benne jelenleg, és nem is bánom, mert szerintem a kreativitás egy nagyon fontos dolog, főleg így, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább teret kap az életünkben. Szerintem ez lesz az, amivel igazán ki fogunk tudni tűnni a jövőben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
