Ázsia Expressz: kész csoda, hogy nem ugranak ki a műsor sztárjának formás mellei a ruhájából

Röpködtek a bókok. Elképesztő fotók kerültek ki az internetre az Ázsia Expressz sztárjáról.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.20.
Ázsia Expressz szexi Sáfrány Emese

Csak úgy ragyogott az Inspiráló nők gáláján Sáfrány Emese. Az Ázsia Expressz 2024-es évadában férfiakat megszégyenítő kitartással, akarattal és erővel mutatta meg, mire is képes adott versenyszámban egyedül, ám döntően Béres Anett társaságában, akivel meg is nyerte az igazán embert próbáló kihívást.

HZ1_8730, Ázsia Expressz, Sáfrány Emese
Az Ázsia Expressz győztese, Sáfrány Emese ragyogott az Inspiráló nők gálán Fotó: Havran Zoltán (HZ)

Az Ázsia Expressz sztárjának szavai és fotói senkit sem hagytak hidegen

Sáfrány Emese elárulta, miért volt számára fontos és különleges ez a gála.

„(...) Mert ez az este rólunk szól. A nőkről, akik nap mint nap helytállnak, teremtenek, emelnek, szeretnek, építenek – és közben gyakran elfelejtik, milyen erő rejlik bennük. Ezen a gálán felölthetjük a legszebb ruhánkat, de valójában nem a ruhák ragyognak… hanem mi.
Az az energia, ami akkor születik, amikor nők ünneplik egymást, elismerik egymás útját, és őszintén inspirálják a másikat. Hiszem, hogy nőként nem versenyeznünk kell – hanem támogatni, felemelni és bátorítani egymást. És egy ilyen este újra és újra emlékeztet arra, mennyire sokat jelent, ha összekapcsolódunk”
– írta Emese az Instagram-oldalán. A hozzászólók azonban nem annyira a szavaira, mint inkább a gálán készült fotóira reagáltak. A képeket elnézve kész csoda, hogy nem ugranak ki az műsor sztárjának formás mellei a ruhájából. Íme néhány a hozzászólások közül:

„Ez a ruha csodaszép. Meg Te is.”

„Istennő vagy”

„Szerintem nem kérdés, ki volt a legszebb, a legszebben öltözve a gálaesten.”

„Jobb, mint új korában!”

Neked melyik a kedvenced Sáfrány Emese friss gálafotói közül?

 

Top hírek

