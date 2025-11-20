Ázsia Expressz: kész csoda, hogy nem ugranak ki a műsor sztárjának formás mellei a ruhájából

Csak úgy ragyogott az Inspiráló nők gáláján Sáfrány Emese. Az Ázsia Expressz 2024-es évadában férfiakat megszégyenítő kitartással, akarattal és erővel mutatta meg, mire is képes adott versenyszámban egyedül, ám döntően Béres Anett társaságában, akivel meg is nyerte az igazán embert próbáló kihívást.

Az Ázsia Expressz győztese, Sáfrány Emese ragyogott az Inspiráló nők gálán Fotó: Havran Zoltán (HZ)

Az Ázsia Expressz sztárjának szavai és fotói senkit sem hagytak hidegen

Sáfrány Emese elárulta, miért volt számára fontos és különleges ez a gála.

„(...) Mert ez az este rólunk szól. A nőkről, akik nap mint nap helytállnak, teremtenek, emelnek, szeretnek, építenek – és közben gyakran elfelejtik, milyen erő rejlik bennük. Ezen a gálán felölthetjük a legszebb ruhánkat, de valójában nem a ruhák ragyognak… hanem mi.

Az az energia, ami akkor születik, amikor nők ünneplik egymást, elismerik egymás útját, és őszintén inspirálják a másikat. Hiszem, hogy nőként nem versenyeznünk kell – hanem támogatni, felemelni és bátorítani egymást. És egy ilyen este újra és újra emlékeztet arra, mennyire sokat jelent, ha összekapcsolódunk”

– írta Emese az Instagram-oldalán. A hozzászólók azonban nem annyira a szavaira, mint inkább a gálán készült fotóira reagáltak. A képeket elnézve kész csoda, hogy nem ugranak ki az műsor sztárjának formás mellei a ruhájából. Íme néhány a hozzászólások közül:

„Ez a ruha csodaszép. Meg Te is.”

„Istennő vagy”

„Szerintem nem kérdés, ki volt a legszebb, a legszebben öltözve a gálaesten.”

„Jobb, mint új korában!”

Neked melyik a kedvenced Sáfrány Emese friss gálafotói közül?