Sáfrány Emese újra készen áll a szerelemre? Kiderült, itt keresi a párját

Sáfrány Emese gyermeke apjával már Nolen féléves kora óta nem alkot egy párt, de a fiukat baráti viszonyban nevelik. Jelenleg azonban nincs másik pasi az életében, annak ellenére, hogy nagyon is vágyna rá. Korábban elárulta, úgy érzi, elijeszti a férfiakat, ami miatt komoly gondot jelent neki az ismerkedés, most mégis minden jel arra mutat, hogy újra belevágott a randizásba.

Sáfrány Emese párja ugyan még várat magára, az Ázsia Expressz 5. évadának sztárja mindent megtesz, hogy minél előbb megtalálja (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint kiderült, Emese felregisztrált egy népszerű társkereső oldalra, a Tinderre. A 36 éves szingli anyuka a profilja alapján komoly kapcsolatot keres, ami érthető is, hiszen anyaként már nem csak flörtöt szeretne. Ezek szerint viszont az Ázsia Expressz győztesének egyelőre nem sikerült meglelnie a megfelelő férfit.

Sáfrány Emese fotójával csalnak?

Bár a légtornász valóban beszélt már arról, hogy szeretné megtalálni a párját, de sokan azt gondolják, a profilt valójában nem is ő hozta létre. Egyes kommentelők szerint valaki csak felhasználja Emese fotóit ahhoz, hogy férfiakat verjen át vele. A képek mellett található kék pipa viszont azt jelenti, hogy a profil igazolt, tehát az alkalmazás ellenőrizte, hogy valóban az adott felhasználó szerepel a képeken. Így nem valószínű, hogy csalásról lenne szó.

Sáfrány Emese volt párja már csak barátként van jelen az anyuka életében, így belevágott az ismerkedésbe (Fotó: Tinder)

Nem csak Sáfrány Emese keresi Tinderen a párját

Év elején Molnár Anikóról is kiderült, hogy felregisztrált a népszerű ismerkedős oldalra. Sőt, akkor azt elárulta, nem biztos benne, hogy vágyik-e komoly kapcsolatra, de egyedül sem akar maradni. Elmondása szerint elég széles az a korosztály, aki szóba jöhet nála, ugyanis akár még egy 20 évvel fiatalabb férfival is kikezdene, bár az idősebb korosztály felé már nem ennyire nyitott, maximum 5 év előnye lehet a jövendőbelijének.

Turi Xénia is keresi az igazit

Turi Xénia gyereke apja sok balhé után szállt ki az egykori valóságshow-sztár életéből, így most ő is szingli anyukaként éli az életét. De úgy tűnik, nem szeretné sokáig húzni ezt az állapotot, ugyanis az egyik olvasó nemrég belefutott a Tinderen. Azt persze nem tudni, hogy Love Island Nia talált-e már valakit, vagy egyelőre csak ismerkedik, de úgy tűnik, mindent megtesz azért, hogy kislánya családban nőjön fel, sőt korábban bevallotta, mindenképpen szeretne második gyermeket is.