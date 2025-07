Bekavar a Hold ereje, ezekre a csillagjegyekre lesz nagy hatással

Te is azok között vagy, akiket segít a Hold az útjukon? Máris mutatjuk, számodra mit tartogat a hétfő nap!

Réd miként hat a Hold? / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Kos

Nem lesz nehéz beindítani ezt a hetet – a Hold az Ikrekben jár, így most könnyedén veszed az akadályokat. Sőt, egy gyors reakció vagy jó meglátás akár anyagi hasznot is hozhat. Ne kapkodj, csak maradj éber, és figyelj a részletekre. Jó formában van!

Bika

Bár a hétfő nem mindig a kedvenced, ez most egészen máshogy alakulhat. Egy jól időzített szó, egy kis taktikázás vagy egy spontán beszélgetés meglepően sokat lendíthet a napon, és akár a pénzügyeiden is. A Hold segít lazábban venni a dolgokat.

Ikrek

A Hold a jegyedben jár, így hétfőn végre olyan lendülettel kezdheted a hetet, amit igazán szeretsz. Könnyedén megtalálod a közös hangot másokkal, és ezt most érdemes is kihasználni. Egy ötletből pénz is lehet, csapj le rá!

Rák

A háttérben történnek a legérdekesebb dolgok, figyelj oda, ki mit mond, és hogyan. A Merkúr kedvező fényszöge most segít abban, hogy ösztönösen érezd, mikor mit kell lépni. Egy váratlan információ aranyat érhet. Hallgass a megérzéseidre!

Oroszlán

Ma igazán jól boldogulsz másokkal – akár új ismeretség, akár egy régi kapcsolat kerül elő, ügyesen kezeled a helyzeteket. A Hold könnyedséget ad, a Merkúr pedig villámgyors reagálókészséget. A pénzügyek is mozgásba lendülhetnek.

Szűz

Most igazán jól átlátod a dolgokat, de a jó hír, hogy nem ragadsz le egyetlen problémánál. A Hold segít mozgásban maradni, a Merkúr pedig szuper taktikákat adhat. Egy jól megfogalmazott kérés vagy javaslat pénzügyi bónuszt is hozhat. Kommunikálj bátran!

Mérleg

Friss gondolatokkal indulsz neki a hétnek, és nem húz le a hétfő reggel, inkább felpörget. Jó formában vagy, szavaid most célba érnek. Ha valamit el kell intézned, kérned, vagy épp eladnod, ma különösen ügyesen csinálod.

Skorpió

Hétfőn nem is annyira az számít, mit mondasz, hanem az, hogyan. És ebben most zseniálisan jó vagy! A Hold segít ráérezni a hangulatokra, a Merkúr pedig szinte észrevétlenül súghatja a legjobb taktikákat. Egy korábbi bizonytalanság is most tisztázódhat.