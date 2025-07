Ezeknek a csillagjegyeknek a legmozgalmasabb az életük: nincs egy szabad pillanatuk!

Biztos a te baráti körödben is vannak olyanok, akikkel szinte képtelenség összehozni még egy rövidebb találkát is, olyan sűrű programmal rendelkeznek. Ők azok, akiknek a naptára nem csak tele van, de az esetleges kieső programok helyére is akad tartalék, a telefonjukon pedig folyamatosan kapják az újabb és újabb értesítéseket. Ezek a csillagjegyek bizony nem unatkoznak: ők azok, akik mindenre igent mondanak és mindenhol ott vannak. Ők aztán még véletlenül sem ülnek otthon egy péntek vagy szombat este – de egy kedd vagy szerda este se nagyon! Hogy kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le őket!

Ezek mellett a csillagjegyek mellett nem lehet unatkozni: nekik mindig tele a naptár, valamilyen társaságban mindig várják őket Fotó: Unsplash

3 csillagjegy, akinek tele van a naptára: velük aztán valóban zajlik az élet

Ikrek

Nem véletlenül tekintenek e csillagjegyre minden társaság lelkeként: energiával teli karakterek, akik mindenkivel könnyedén szót értenek, és akik még azelőtt igent mondanak egy-egy meghívásra, hogy elmagyarázhatnád, miért is ültök össze. Sűrű programjuk annak is köszönhető, hogy több, egymástól gyakran teljesen független baráti körrel rendelkeznek - és persze egyik kört sem szeretnék háttérbe szorítani. Mondanunk sem kell: uralkodó bolygójuk a kommunikatív Merkúr. Véletlen lenne? Aligha!

Oroszlán

A tűz elemű oroszlánt a Nap uralja, aminek köszönhetően szeret minden társaság középpontja lenni. Minden vágya, hogy rá irányuljon a legtöbb figyelem, amit karizmatikus egyéniségével, sármjával és magabiztosságával el is ér. Aligha meglepő, hogy őt aztán még véletlenül sem találod otthon gubbasztva egy szombat este, hisz épp a társasági élet a lételeme: másképp hogy is ragyoghatná be a teret, ahol megjelenik? Ráadásul e jegy szülöttei akkor sem esnek kétségbe, ha egyetlen meghívást sem kaptak: ekkor a maguk kezébe veszik az irányítást, és rögtön áthívnak jó pár embert egy italra - vagy kettőre.

Mérleg

Noha a Mérlegek elvileg egyensúlyra törekednek az élet minden területén, ez mintha a meghívásokra nem vonatkozna: igazi extrovertált karakterek, akik ráadásul konfliktuskerülők is, így igyekeznek minden barátjuknak a kedvében tenni. Ez pedig jellemzően azzal jár, hogy semmilyen meghívást nem utasítanak el. Ráadásul noha akadnak olyan csillagjegyek, akik kifejezetten szeretnek néha egyedül lenni, a Mérlegek nem ilyenek. Még akkor is engednek egy meghívás csábításának, ha előtte megígérték maguknak, hogy végre lesz egy nyugodt estéjük…