Drogtanya lett a nyolcadik kerületi lakásból - eszméletlen, milyen romlott a közbiztonság

A városvezetés drogpárti stratégiájának köszönhetően elszabadultak a kábítószeresek és a drogkereskedők a nyolcadik kerületben. A kerület Fidesz frakciója és a lakosok elképesztő állapotokról számoltak be a Palotanegyedben, egyenesen a drogtanya előtt nyilatkoztak a kerületben történő bűncselekményekről.
Drogtanyává alakult a 8. kerületi Stáhly utca egyik lakása. A napokban egy drogos banda feltörte az otthont, a rendőrség el is fogta az egyik elkövetőt. Ez sajnos nem ritka jelenség, a környéken gyakran láthatóak szerfogyasztó csapatok, akik nappal gyülekeznek, majd beszivárognak a környező kis utcákba, betérnek a lakásokba is. Berúgják a kapukat, felrúgják a kukákat, a lépcsőházakban pedig a szextől a piszkításon át a szerek fogyasztásáig mindent csinálnak. A közbiztonság szinte egyáltalán nem létezik, a lakosok félnek a környéken. Eszméletlen részletekről számoltak be a Metropolnak a kerület Fidesz képviselői, valamint a lakosok.
A probléma évek óta fennáll. Amióta Pikó András 8. kerületi polgármester felszámolta a korábbi Fidesz városvezetés együttműködését a rendőrséggel, valamint felszámolta a polgárőrséget is. Ezután egyre gyakrabban látni drogosokat és dílereket is a nyolcadik kerületben. Karácsony Gergely drogszakértője, Sárosi Péter a fővárosi drogozást támogató stratégia egyik szülőatyja, aki sokat küzdött a marihuána legalizálásáért.
A nyolcadik kerületben a kapukat berugdosó drogosok jelenléte azért is lett gyakori, mert sem Karácsony, sem Pikó nem foglalkoztatnak elég közterület-felügyelőt, akik pedig vannak, kevés óraszámban dolgoznak. A lakosok beszámolója szerint még biztonsági kamerák sem működnek.
Mi azt látjuk, hogy 2019-ben Pikó András polgármesterként lebontotta azokat a közbiztonsági és köztisztasági rendeleteket, amiket korábban a jobboldali városvezetés hozott. Ezzel nyíltan elkezdte támogatni, hogy a közterületen bármit meg lehet tenni. Visszaszivárogtak a drogosok a kerületbe, a Kék pont visszahozatalával pedig elindult a tűcsere program is. Így felbátorodtak az emberek és nyíltan, az utcán fogyasztják a drogot, egyidejűleg megjelentek a drogterjesztők is
- nyilatkozta Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi képviselője. Ebből egyértelműen látszik, hogy a baloldal a rendbontásban és a közbiztonság felforgatásában érdekelt.
Mi minden kérdésben a rendpárti állásponton vagyunk, ezzel szemben Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza párt a káosz oldalán áll. Rendszeresen tapasztalják, hogy nincs rendészeti jelenlét. A fővárosnak drogpárti stratégiája van. A hiányos rendészeti jelenlét és a drogpártiság okozza azt, hogy sokszor jelennek meg a Blaha Lujza téren és környékén drogos csoportok
- fogalmazott Lehoczki Ádám fővárosi képviselő. A Palotanegyed egykor egy biztonságos környék volt, az utóbbi időben viszont egyre többször kell a lakosoknak kiküldenie a belterületekre tévedő drogosokat.
Én négy éve lakom ebben a házban, ez egy jó környék volt, rendes emberek laknak itt, viszont fél éve kezdődött, hogy emberek bejárnak a házakba és rongálnak. Többször járnak be hozzánk, úgy rúgják be az ajtót, mintha itt laknának. Van, hogy bent füves cigit szívnak a lépcsőházban, múltkor pedig a gangokon is körbe mászkáltak. Amikor egy alkalommal rájuk szóltam, hogy menjenek el, dühösen belerúgtak a kukába mielőtt távoztak. Azt is mondtam nekik, hogy a biztonsági kamerák automatikus feljelentést küldenek a rendőrségnek, viszont ez nem volt igaz. Nekem van egy fél éves kislányom, este egyáltalán nem mászkálok vele, mert nem érzem magam biztonságban a környéken
- ezt már Farkas Klaudia, a kerület egyik lakosa mondta. Többször is távozásra szólította fel az illetékteleneket, akik azonban mindig visszatérnek.
A kerületben gyakran előfordul, hogy a Blaha Lujza téren napközben tartózkodó drogos csapatok a környékbeli lakásokba próbálnak betérni, nem éppen egyszerű vendéglátás céljából.
Három hónapja történnek ilyen belépések a házunkba, ezen kívül az utcán való randalírozás is gyakori. Ez úgy szokott kinézni, hogy napközben a Blaha Lujza téren élik az életüket, majd szétszélednek és rongálás vagy egyéb tevékenységek elvégzése céljából különféle házakba mennek. Nehéz őket kitenni, a környékünk nagy része gyerekes család, illetve idősek. Ők félnek a lakásukból is kijönni. Én tudok beszélni velük, ha többen fellépnek velem együtt, de sem kamera nincs, sem a rendőrökkel való fenyegetés nem elég
- nyilatkozott Izsó László, a Gyulai utca 16-os számú ház gondnoka. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kamerák belátási szögéből nem látszik a legtöbb lakás.
Kozma Lajos józsefvárosi Fidesz-KDNP képviselőjelölt szerint rengeteg olyan lakhatási probléma is fennáll a kerületben, amit meg lehetne oldani, a városvezetés azonban mégis másra fordítja az erőforrásait. Most már a Palotanegyed is egyre inkább kezd a Diószegi Sámuel utcára hasonlítani, ahol évek óta áldatlan állapotok uralkodnak.
Galériánkban bemutatjuk, milyen állapotban van a Stáhly utca 5 alatt találató lakás és a lépcsőház
