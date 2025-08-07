Drogtanya lett a nyolcadik kerületi lakásból - eszméletlen, milyen romlott a közbiztonság

Drogtanyává alakult a 8. kerületi Stáhly utca egyik lakása. A napokban egy drogos banda feltörte az otthont, a rendőrség el is fogta az egyik elkövetőt. Ez sajnos nem ritka jelenség, a környéken gyakran láthatóak szerfogyasztó csapatok, akik nappal gyülekeznek, majd beszivárognak a környező kis utcákba, betérnek a lakásokba is. Berúgják a kapukat, felrúgják a kukákat, a lépcsőházakban pedig a szextől a piszkításon át a szerek fogyasztásáig mindent csinálnak. A közbiztonság szinte egyáltalán nem létezik, a lakosok félnek a környéken. Eszméletlen részletekről számoltak be a Metropolnak a kerület Fidesz képviselői, valamint a lakosok.

Ebben az udvarba törtek be az egyik lakásba. Az itt található drogtanyát azóta a rendőrök is átkutatták. Fotó: Metropol

A lakosság félelemben él a

A probléma évek óta fennáll. Amióta Pikó András 8. kerületi polgármester felszámolta a korábbi Fidesz városvezetés együttműködését a rendőrséggel, valamint felszámolta a polgárőrséget is. Ezután egyre gyakrabban látni drogosokat és dílereket is a nyolcadik kerületben. Karácsony Gergely drogszakértője, Sárosi Péter a fővárosi drogozást támogató stratégia egyik szülőatyja, aki sokat küzdött a marihuána legalizálásáért.

A nyolcadik kerületben a kapukat berugdosó drogosok jelenléte azért is lett gyakori, mert sem Karácsony, sem Pikó nem foglalkoztatnak elég közterület-felügyelőt, akik pedig vannak, kevés óraszámban dolgoznak. A lakosok beszámolója szerint még biztonsági kamerák sem működnek.

Mi azt látjuk, hogy 2019-ben Pikó András polgármesterként lebontotta azokat a közbiztonsági és köztisztasági rendeleteket, amiket korábban a jobboldali városvezetés hozott. Ezzel nyíltan elkezdte támogatni, hogy a közterületen bármit meg lehet tenni. Visszaszivárogtak a drogosok a kerületbe, a Kék pont visszahozatalával pedig elindult a tűcsere program is. Így felbátorodtak az emberek és nyíltan, az utcán fogyasztják a drogot, egyidejűleg megjelentek a drogterjesztők is

- nyilatkozta Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi képviselője. Ebből egyértelműen látszik, hogy a baloldal a rendbontásban és a közbiztonság felforgatásában érdekelt.

Mi minden kérdésben a rendpárti állásponton vagyunk, ezzel szemben Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza párt a káosz oldalán áll. Rendszeresen tapasztalják, hogy nincs rendészeti jelenlét. A fővárosnak drogpárti stratégiája van. A hiányos rendészeti jelenlét és a drogpártiság okozza azt, hogy sokszor jelennek meg a Blaha Lujza téren és környékén drogos csoportok

- fogalmazott Lehoczki Ádám fővárosi képviselő. A Palotanegyed egykor egy biztonságos környék volt, az utóbbi időben viszont egyre többször kell a lakosoknak kiküldenie a belterületekre tévedő drogosokat.