Egyszerre két székesfehérvári drogdíler csuklóján kattant a bilincs, lecsapott a rendőrség
Most érkezett vádemelés a két kábítószer-terjesztő ellen.
A vádiratban foglaltak szerint egy székesfehérvári drogdíler már 2022 első hónapjaiban eleinte önállóan, később egy társa bevonásával rendszeresen árusított MDMA-tartalmú tablettákat, valamint kokaint Székesfehérváron és annak vonzáskörzetében.
Két drogdíler ellen vádat emeltek
Az általuk forgalmazott kábítószerekből egy további személy is visszatérően vásárolt, aki az anyag egy részét saját használatra fordította, a fennmaradó mennyiséget pedig több fogyasztónak továbbadta. A terjesztés során alkalmanként egy negyedik személy közreműködését is igénybe vették, aki a kábítószer vevőkhöz történő eljuttatásában segédkezett. Azonban a két elkövető egy bérelt garázsban számottevő kábítószert tárolt értékesítés céljából.
A főügyészség a kábítószer-kereskedelemben érintett négy személy mellett további négy olyan személlyel szemben is vádat emelt, akik a tiltott szereket megvásárolták.
Az ügyészség indítványozta, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert terjesztő elkövetőkkel szemben letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást szabjon ki, míg a fogyasztók esetében felfüggesztett szabadságvesztés vagy pénzbüntetés alkalmazását tartotta indokoltnak - írja az Ügyészség.
