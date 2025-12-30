RETRO RÁDIÓ

Egyszerre két székesfehérvári drogdíler csuklóján kattant a bilincs, lecsapott a rendőrség

Most érkezett vádemelés a két kábítószer-terjesztő ellen.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.30. 13:45
drogkereskedelem magyarországi drogkereskedelem kábítószer drog

A vádiratban foglaltak szerint egy székesfehérvári drogdíler már 2022 első hónapjaiban eleinte önállóan, később egy társa bevonásával rendszeresen árusított MDMA-tartalmú tablettákat, valamint kokaint Székesfehérváron és annak vonzáskörzetében.

Rendőr kézre került egyszerre két székesfehérvári drogdíler / Illusztráció: Gé

Két drogdíler ellen vádat emeltek

 Az általuk forgalmazott kábítószerekből egy további személy is visszatérően vásárolt, aki az anyag egy részét saját használatra fordította, a fennmaradó mennyiséget pedig több fogyasztónak továbbadta. A terjesztés során alkalmanként egy negyedik személy közreműködését is igénybe vették, aki a kábítószer vevőkhöz történő eljuttatásában segédkezett. Azonban a két elkövető egy bérelt garázsban számottevő kábítószert tárolt értékesítés céljából. 

A főügyészség a kábítószer-kereskedelemben érintett négy személy mellett további négy olyan személlyel szemben is vádat emelt, akik a tiltott szereket megvásárolták.

Az ügyészség indítványozta, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert terjesztő elkövetőkkel szemben letöltendő szabadságvesztést és közügyektől eltiltást szabjon ki, míg a fogyasztók esetében felfüggesztett szabadságvesztés vagy pénzbüntetés alkalmazását tartotta indokoltnak - írja az Ügyészség.

 

