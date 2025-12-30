RETRO RÁDIÓ

Halálos lövöldözés tört ki kábítószer kereskedelem miatt: kétéves is van az áldozatok között

Hatan hunytak el a támadásban.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.30. 11:30
kokain kábítószer drog

Halálos lövöldözés tört ki egy népszerű, ecuadori, turisztikai helyszínen, a tengerparton. A tragédia vasárnap, december 28-án Puerto Lópezben történt, amely közkedvelt üdülőhelynek számít. A támadás helyi idő szerint este kilenckor történt hat halálos áldozatot és három sérültet hagyva maga után. Az elhunytak között egy kétéves kislány is van. Mindez kábítószer kereskedelem miatt. 

A halálos lövöldözés kábítószer miatt: legfiatalabb áldozata egy kétéves.
A halálos lövöldözés a kábítószer miatt: legfiatalabb áldozata egy kétéves. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

 

A halálos lövöldözés a tengerparton: kábítószer kereskedelem volt az oka

A fegyveresek a rendőrség megérkezése előtt elmenekültek a helyszínről, és a hatóságok egyelőre nem jelentettek be letartóztatásokat. A nyomozók szerint a 

brutális támadás hátterében a térségben működő szervezett bűnözői csoportok közötti konfliktus állhat.

 Több, automata fegyverekkel felszerelt férfi nyitott tüzet egy emberekből álló csoportra a tengerparti városban, amely Ecuador Manabí tartományában népszerű bálnaleső úti célnak számít. A jelentések szerint a támadás egy, a hétvégén végigsöprő erőszakhullám része. 

Ecuador a világ két legnagyobb kokainexportőre, Kolumbia és Peru között fekszik, és az elmúlt években jelentősen megnőtt az erőszakos bandatevékenység, amely mexikói és kolumbiai kartellekhez köthető. Az erőszak mára a korábban békés tengerparti városokat is elérte, amelyek kedvelt bálnaleső helyek és a belföldi, valamint külföldi turisták fontos célpontjai. A hétvégi gyilkosságsorozat különböző incidensekben legalább kilenc halálos áldozatot követelt már a kábítószer kereskedelmi útvonalakért folytatott harcok és a bandák közötti rivalizálás miatt, írja a Mirror.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu