Halálos lövöldözés tört ki kábítószer kereskedelem miatt: kétéves is van az áldozatok között

Halálos lövöldözés tört ki egy népszerű, ecuadori, turisztikai helyszínen, a tengerparton. A tragédia vasárnap, december 28-án Puerto Lópezben történt, amely közkedvelt üdülőhelynek számít. A támadás helyi idő szerint este kilenckor történt hat halálos áldozatot és három sérültet hagyva maga után. Az elhunytak között egy kétéves kislány is van. Mindez kábítószer kereskedelem miatt.

A halálos lövöldözés a kábítószer miatt: legfiatalabb áldozata egy kétéves. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A halálos lövöldözés a tengerparton: kábítószer kereskedelem volt az oka

A fegyveresek a rendőrség megérkezése előtt elmenekültek a helyszínről, és a hatóságok egyelőre nem jelentettek be letartóztatásokat. A nyomozók szerint a

brutális támadás hátterében a térségben működő szervezett bűnözői csoportok közötti konfliktus állhat.

Több, automata fegyverekkel felszerelt férfi nyitott tüzet egy emberekből álló csoportra a tengerparti városban, amely Ecuador Manabí tartományában népszerű bálnaleső úti célnak számít. A jelentések szerint a támadás egy, a hétvégén végigsöprő erőszakhullám része.

Ecuador a világ két legnagyobb kokainexportőre, Kolumbia és Peru között fekszik, és az elmúlt években jelentősen megnőtt az erőszakos bandatevékenység, amely mexikói és kolumbiai kartellekhez köthető. Az erőszak mára a korábban békés tengerparti városokat is elérte, amelyek kedvelt bálnaleső helyek és a belföldi, valamint külföldi turisták fontos célpontjai. A hétvégi gyilkosságsorozat különböző incidensekben legalább kilenc halálos áldozatot követelt már a kábítószer kereskedelmi útvonalakért folytatott harcok és a bandák közötti rivalizálás miatt, írja a Mirror.