Halálos lövöldözés tört ki kábítószer kereskedelem miatt: kétéves is van az áldozatok között
Hatan hunytak el a támadásban.
Halálos lövöldözés tört ki egy népszerű, ecuadori, turisztikai helyszínen, a tengerparton. A tragédia vasárnap, december 28-án Puerto Lópezben történt, amely közkedvelt üdülőhelynek számít. A támadás helyi idő szerint este kilenckor történt hat halálos áldozatot és három sérültet hagyva maga után. Az elhunytak között egy kétéves kislány is van. Mindez kábítószer kereskedelem miatt.
A halálos lövöldözés a tengerparton: kábítószer kereskedelem volt az oka
A fegyveresek a rendőrség megérkezése előtt elmenekültek a helyszínről, és a hatóságok egyelőre nem jelentettek be letartóztatásokat. A nyomozók szerint a
brutális támadás hátterében a térségben működő szervezett bűnözői csoportok közötti konfliktus állhat.
Több, automata fegyverekkel felszerelt férfi nyitott tüzet egy emberekből álló csoportra a tengerparti városban, amely Ecuador Manabí tartományában népszerű bálnaleső úti célnak számít. A jelentések szerint a támadás egy, a hétvégén végigsöprő erőszakhullám része.
Ecuador a világ két legnagyobb kokainexportőre, Kolumbia és Peru között fekszik, és az elmúlt években jelentősen megnőtt az erőszakos bandatevékenység, amely mexikói és kolumbiai kartellekhez köthető. Az erőszak mára a korábban békés tengerparti városokat is elérte, amelyek kedvelt bálnaleső helyek és a belföldi, valamint külföldi turisták fontos célpontjai. A hétvégi gyilkosságsorozat különböző incidensekben legalább kilenc halálos áldozatot követelt már a kábítószer kereskedelmi útvonalakért folytatott harcok és a bandák közötti rivalizálás miatt, írja a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre