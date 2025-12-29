RETRO RÁDIÓ

Hol lehet? Szenteste tűnt el a tinédzser, ezek voltak az utolsó szavai

Rengetegen keresik az eltűnt 19 éves lányt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 06:30
eltűnt rendőrség keresés

Az eltűnt tinédzsert utoljára december 24-én látták, azóta semmi nyoma. A családja és barátai kétségbeesetten keresik a fiatal lányt, közben legjobb barátja elárulta a lány utolsó szavait.

Rejtélyes módon eltűnt a 19 éves lány
Karácsonykor eltűnt a lány, azóta sem akadtak a nyomára / Illusztráció: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Rejtélyes módon eltűnt a 19 éves lány

Camila Mendoza Olmos december 24-én elhagyta texasi otthonát, hogy sétáljon egyet a környéken. A lányt reggel 6:58 körül látták utoljára, azóta nem tért haza.

A hatóságok szerint babakék pizsamanadrágot, kék-fekete kapucnis pulóvert és fehér cipőt viselt, amikor elhagyta az ingatlant, egy nappal azután, hogy ruhavásárlást tervezett legjobb barátnőjével, Camila Estrellával.

A lány semmit sem vitt magával a kocsikulcsán kívül. Minden holmija továbbra is otthon van, kivéve a kocsikulcsát, bár nem autóval indult útnak, hanem gyalog.

Estrella azt mondta, hogy bár legjobb barátnője rendszeresen sétál, általában magánál tartja a telefonját, mert ilyenkor beszélgetni szoktak. A rendőrök elmondták, hogy a lányról felvétel készült az indulása után, de több nyomot még nem találtak.

Camila édesanyja azt állította, hogy Camila általában elmegy reggeli sétálni; azonban aggódni kezdett, amikor nem tért vissza rövid időn belül. Az akkori videofelvételen egy ismeretlen személy, feltehetően Camila látható, aki a járművében azonosítatlan tárgyat keres. Pillanatokkal később a felvétel véget ér. Úgy vélik, hogy gyalog hagyta el a lakást, mivel a járműve a helyszínen maradt. Az egyetlen ismert tárgy, ami nála volt, a kocsikulcsa és valószínűleg a jogosítványa.

Estrella elárulta, hogy kedden beszélt a barátnőjével, és terveket szőttek arra, hogy ruhát keressen Estrella barátjának családi eseményére. Ekkor az eltűnt lány utolsó szavai barátnője részére ezek voltak: "Szia Cami, szeretlek."

A rendőrség és a család nagy erőkkel keresik az eltűnt fiatal lányt - írja a LadBible.

 

