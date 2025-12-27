Döbbenetes karácsonyi rongálás a Havanna-lakótelepen: gyerekek kötöttek el egy kocsit, törtek-zúztak a parkolóban

Bár a karácsony a béke és a szeretet ünnepe kellene, hogy legyen, a XVIII. kerületi Havanna-lakótelepen titokzatos idegenek alaposan megdolgoztak azért, hogy jó pár ember ne így érezze. Karácsony (december 25.) hajnalán ugyanis hatalmas csattanás - jobban mondva csattanások - rázták meg a pestszentlőrinci lakótelep nyugodt békéjét, úgy tudni, hogy többen le is rohantak a parkolóba. A látvány, ami a szemük elé tárult, igencsak meglepte őket: egy kocsi is összetörve hevert a parkolóban, ember azonban nem volt még csak a környéken sem.

Kamaszok köthették el a Havanna-lakótelepen rongáló kocsit

Úgy tudjuk, hogy a szemtanúk hajnali kettő és három óra között rohantak le, ekkor egy korábban az úton parkoló kocsi már a füves területen hevert megzúzódva, de úgy értesültünk, hogy másik kocsiban is eshetett kár. A balesetet egy sárga kocsi okozta, ő tolta fel a mit sem sejtő és vélhetően teljes léleknyugalommal alvó autótulajdonos kocsiját a füves területre. Az eset során maga, az okozó autó is csúnyán megsérült: kereke kitört, az eleje megrongálódott. Sofőr azonban nem ült benne, sőt, körülötte sem őgyelgett, hogy felmérje a károkat, éppen ellenkezőleg: szőrén-szálán eltűnt. Bár a fantom sofőr kilétéről naphosszat ment a találgatás, és sokak szerint egy kudarcba fulladt lopási kísérlet történt, lapunk úgy értesült, hogy nem egészen erről volt szó: információink szerint szerint ugyanis az autót a tulajdonos kisfia és annak a haverja kötötték el, majd a gyerekek próbáltak vele elindulni - a történteket látva igencsak kevés sikerrel. A kamaszok a balesetet látva vélhetően nagyon megijedtek, így a csattanások után valószínűleg azonnal elmenekültek. Bár úgy tudjuk, hogy az eset során senki nem sérült meg, a srácok a tettükkel nem kis galibát és anyagi kárt okoztak. Lapunk ezért a rendőrséget is megkérdezte az esetről, ők elmondták: szemlét tartottak, az ügyben pedig nyomozás indult:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei a helyszínen szemlét tartottak, és szabálysértési eljárás indult közúti baleset gondatlan okozása miatt

- mondta el a Metropol kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Azt, hogy az anyagi kár mekkora, egyelőre nem tudni.