Havanna lakótelep: vandálok miatt rettegett a környék, milliós kárt okoztak

Nagy kő esett le a Havanna lakótelepen élők szívéről, amikor kiderült: elfogták az üvegbetörő vandálokat a rendőrök. Már hetek óta azzal szórakozott néhány fiatal, hogy a Csontváry utcát és a környékét járták, összeszedték a köveket és azokkal bedobálták az ablakokat. Több helyen sikerült is betörni azokat, így a lakók már a lincselésre készültek, de szerencsére a rendőrség hamarabb intézkedett, elfogta a vandálokat.

Rengeteg sértett van a Havanna lakótelepen Fotó: olvasói

Üvegtörők zaklatták a lakókat a Havanna lakótelepen

Több százezer forint kárt sikerült "összedobálnia" azoknak a vandáloknak, akik a Havanna lakótelepet járták. Több helyi is megszólalt az ügyben a közösségi oldalon.

Valakinek szintén bedobták az erkélyét, vagy az ablakát ma éjjel? Ma fel 1-kor arra ébredtem félálomból, hogy egy hatalmas durranás, és az erkélyüvegemet, bedobta valami barom!

- írta felháborodva az egyik nő.

Míg egy másik:

A rendőrség azt mondta, máshol is történt ilyen! A mi házunk a Csontváry utcában van. Két ablakunk plusz a lépcsőházi ablak van betörve.

Másoknál is több üveget sikerült betörniük.

Volt, akiknél több üveget is betörtek a vandálok Fotó: Google Maps

Igen nálam az ablakot mind a két hálószobáét! Remélem elkapják őket és nem csak egy ejnye bejnye lesz a büntetésük!

Nálunk is bedobták. Hosszúház utca…

Ez amúgy embereknek miért jó? Gondolnak egyet na most megyek be dobom ezt az erkélyt, ablakot?! Létezik ilyen buta és bolond ember?

A kár összesen milliós tétel is lehet Fotó: olvasói

Akkor telt be a lakóknál igazán a pohár, amikor egy nő elmondta: a gyerekszoba ablakán repült be a kő.

Október másodikán, azaz ma 1:30-kor a hálószobám és a gyerekszoba ablakát kővel bedobták! Vigyázzatok magatokra és egymásra

– írta egy édesanya.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt mondták el:

Valóban történtek üvegbetörések. A 18. kerületi rendőrkapitányság indított rongálás gyanújában nyomozást. Négy főt, fiatalokat el is fogtunk. Jelenleg a kár értékek pontosítása van folyamatban és a sértettek kihallgatása

– közölték.