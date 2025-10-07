RETRO RÁDIÓ

Havanna lakótelep: vandálok miatt rettegett a környék, milliós kárt okoztak

Több utcában is ugyanarra panaszkodtak a lakók, de most úgy tűnik megnyugodhatnak. A Havanna lakótelepen élőknek azokkal a fiatal vandálokkal volt a problémája, akik szórakozásból kővel dobálták a társasházak ablakait. Annyi üveget sikerült a helyiek szerint betörniük, hogy a kár rendezése milliós tételre rúghat. A rendőrség végre elfogta őket.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.10.07. 07:30
társasház ablak vandál

Nagy kő esett le a Havanna lakótelepen élők szívéről, amikor kiderült: elfogták az üvegbetörő vandálokat a rendőrök. Már hetek óta azzal szórakozott néhány fiatal, hogy a Csontváry utcát és a környékét járták, összeszedték a köveket és azokkal bedobálták az ablakokat. Több helyen sikerült is betörni azokat, így a lakók már a lincselésre készültek, de szerencsére a rendőrség hamarabb intézkedett, elfogta a vandálokat

Havanna lakótelep
Rengeteg sértett van a Havanna lakótelepen Fotó: olvasói

Üvegtörők zaklatták a lakókat a Havanna lakótelepen

Több százezer forint kárt sikerült "összedobálnia" azoknak a vandáloknak, akik a Havanna lakótelepet járták. Több helyi is megszólalt az ügyben a közösségi oldalon. 

Valakinek szintén bedobták az erkélyét, vagy az ablakát ma éjjel? Ma fel 1-kor arra ébredtem félálomból, hogy egy hatalmas durranás, és az erkélyüvegemet, bedobta valami barom!

 - írta felháborodva az egyik nő. 

Míg egy másik:

A rendőrség azt mondta, máshol is történt ilyen! A mi házunk a Csontváry utcában van. Két ablakunk plusz a lépcsőházi ablak van betörve. 

Másoknál is több üveget sikerült betörniük.

Havanna lakótelep
Volt, akiknél több üveget is betörtek a vandálok Fotó: Google Maps

Igen nálam az ablakot mind a két hálószobáét! Remélem elkapják őket és nem csak egy ejnye bejnye lesz a büntetésük!

Nálunk is bedobták. Hosszúház utca…

Ez amúgy embereknek miért jó? Gondolnak egyet na most megyek be dobom ezt az erkélyt, ablakot?! Létezik ilyen buta és bolond ember? 

Havanna lakótelep
 A kár összesen milliós tétel is lehet Fotó: olvasói

Akkor telt be a lakóknál igazán a pohár, amikor egy nő elmondta: a gyerekszoba ablakán repült be a kő. 

Október másodikán, azaz ma 1:30-kor a hálószobám és a gyerekszoba ablakát kővel bedobták! Vigyázzatok magatokra és egymásra

 – írta egy édesanya.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt mondták el: 

Valóban történtek üvegbetörések. A 18. kerületi rendőrkapitányság indított rongálás gyanújában nyomozást. Négy főt, fiatalokat el is fogtunk. Jelenleg a kár értékek pontosítása van folyamatban és a sértettek kihallgatása

 – közölték. 

 

