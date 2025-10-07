Havanna lakótelep: vandálok miatt rettegett a környék, milliós kárt okoztak

Több utcában is ugyanarra panaszkodtak a lakók, de most úgy tűnik megnyugodhatnak. A Havanna lakótelepen élőknek azokkal a fiatal vandálokkal volt a problémája, akik szórakozásból kővel dobálták a társasházak ablakait. Annyi üveget sikerült a helyiek szerint betörniük, hogy a kár rendezése milliós tételre rúghat. A rendőrség végre elfogta őket.
Nagy kő esett le a Havanna lakótelepen élők szívéről, amikor kiderült: elfogták az üvegbetörő vandálokat a rendőrök. Már hetek óta azzal szórakozott néhány fiatal, hogy a Csontváry utcát és a környékét járták, összeszedték a köveket és azokkal bedobálták az ablakokat. Több helyen sikerült is betörni azokat, így a lakók már a lincselésre készültek, de szerencsére a rendőrség hamarabb intézkedett, elfogta a vandálokat.
Több százezer forint kárt sikerült "összedobálnia" azoknak a vandáloknak, akik a Havanna lakótelepet járták. Több helyi is megszólalt az ügyben a közösségi oldalon.
Valakinek szintén bedobták az erkélyét, vagy az ablakát ma éjjel? Ma fel 1-kor arra ébredtem félálomból, hogy egy hatalmas durranás, és az erkélyüvegemet, bedobta valami barom!
- írta felháborodva az egyik nő.
Míg egy másik:
A rendőrség azt mondta, máshol is történt ilyen! A mi házunk a Csontváry utcában van. Két ablakunk plusz a lépcsőházi ablak van betörve.
Másoknál is több üveget sikerült betörniük.
Igen nálam az ablakot mind a két hálószobáét! Remélem elkapják őket és nem csak egy ejnye bejnye lesz a büntetésük!
Nálunk is bedobták. Hosszúház utca…
Ez amúgy embereknek miért jó? Gondolnak egyet na most megyek be dobom ezt az erkélyt, ablakot?! Létezik ilyen buta és bolond ember?
Akkor telt be a lakóknál igazán a pohár, amikor egy nő elmondta: a gyerekszoba ablakán repült be a kő.
Október másodikán, azaz ma 1:30-kor a hálószobám és a gyerekszoba ablakát kővel bedobták! Vigyázzatok magatokra és egymásra
– írta egy édesanya.
Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következőt mondták el:
Valóban történtek üvegbetörések. A 18. kerületi rendőrkapitányság indított rongálás gyanújában nyomozást. Négy főt, fiatalokat el is fogtunk. Jelenleg a kár értékek pontosítása van folyamatban és a sértettek kihallgatása
– közölték.
