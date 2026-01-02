Befőttek és hátrahagyott bútorok a piros szobás házban: baljós jelek az eltűnt család otthonában
Rejtélyesen tűnt el egy magyar család. Sötét titkokat rejthet a piros szobás ház.
Egy elhagyatott piros szobás házra bukkantak. Az épületből eltűntek a lakók, mindössze néhány bútor maradt hátra.
A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a borsodi világháborús bunker, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a mesterséges megtermékenyítő labor is sokakat foglalkoztatott. Most egy piros szobás házban járt.
A néhány bútoron kívül még rengeteg befőttet is hátrahagytak, a spájzban. A lakókról nem sokat lehet tudni, de az asztal tetejére helyezett szék baljós jel, amiből arra lehet következtetni, hogy valaki felakaszthatta magát...
Nézd meg te is, hogy mit rejt a piros szobás ház! Galériánkat az alábbi képekre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
Az öngyilkosság nem megoldás!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre