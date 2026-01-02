Befőttek és hátrahagyott bútorok a piros szobás házban: baljós jelek az eltűnt család otthonában

Egy elhagyatott piros szobás házra bukkantak. Az épületből eltűntek a lakók, mindössze néhány bútor maradt hátra.

A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a borsodi világháborús bunker, vagy az elhagyatott magyar hotel, de a mesterséges megtermékenyítő labor is sokakat foglalkoztatott. Most egy piros szobás házban járt.

A néhány bútoron kívül még rengeteg befőttet is hátrahagytak, a spájzban. A lakókról nem sokat lehet tudni, de az asztal tetejére helyezett szék baljós jel, amiből arra lehet következtetni, hogy valaki felakaszthatta magát...

