Időjárás: még egy kis napsütés előzi meg az esős napokat?
Egy rövid ideig még kitart a tavasz. Napsütéssel köszönt be a nemzeti ünnepünk.
Napsütéses időjárás lesz a nemzeti ünnepen, majd utána egy kis változás érkezik. A tavaszi hőmérséklet azonban megmarad.
Napsütéssel köszön ránk március 15-e
Vasárnap a nemzeti ünnepünk napján derült időre számíthatunk, csak nyugaton lehet némi fátyolfelhőzet. Nem lesz eső. Marad a kellemes 15-20 fokos csúcsérték.
Hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és nyugaton, valamint északon elszórtan alakul ki zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. 14 fok köré csökken a hőmérséklet.
Kedden a gyakran erősen felhős égből szórványosan alakulnak ki záporok. Az északias szél megerősödhet. Már csak 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk, folytatódik a lehűlés.
Szerdán délelőtt borongós időre van kilátás záporesőkkel, délután ÉK felől lassan csökken a felhőzet. Az ÉK-i szél megerősödik. 12 fok körül mozoghat a maximum - írja a Köpönyeg.hu.
