Igazi tavaszias időjárással érkezik a hétvége - érdemes lesz kimenni a szabadba

Érdemes lesz a hétvégén egy kicsit kiszakadni a négy fal közül. Rengeteg napsütéssel, és közel 20 fokos csúcshőmérséklettel érkezik az időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 06:30
időjárás tavasz csapadék

Ha még eddig nem szerveztél szabadtéri programokat, akkor ez a hétvége tökéletes lesz, ugyanis igazi tavaszias hangulattal, és rengeteg napsütéssel vár ránk az időjárás. Azonban a jövőhét már tartogatni fog némi meglepetést.

Folytatódik a tavaszias időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Zwaddi /  unsplash.com 

Mutatjuk mit tartogat az időjárás a következő napokra

Szombat

Folytatódik a napos, tavaszi idő, amit időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Délután a délnyugati tájakon lehet záporokra számítani, miközben a délies szél az ország több pontján is megerősödik. A csúcshőmérséklet továbbra is 15-20 fok között alakul.

Vasárnap

Nemzeti ünnepünkön többnyire napos időre számíthatunk, miközben legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadékra kevés esély lesz, miközben az élénk délies szél mellett maradnak a 17 fok körüli maximumok

Hétfő

A hét első napja egy váratlan fordulattal érkezik: nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől már záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet szintén csökkenni fog, délután 10-15 fok lesz valószínű - írta a Köpönyeg.

 

