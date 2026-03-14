Igazi tavaszias időjárással érkezik a hétvége - érdemes lesz kimenni a szabadba

Ha még eddig nem szerveztél szabadtéri programokat, akkor ez a hétvége tökéletes lesz, ugyanis igazi tavaszias hangulattal, és rengeteg napsütéssel vár ránk az időjárás. Azonban a jövőhét már tartogatni fog némi meglepetést.

Folytatódik a tavaszias időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: Zwaddi / unsplash.com

Mutatjuk mit tartogat az időjárás a következő napokra

Szombat

Folytatódik a napos, tavaszi idő, amit időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Délután a délnyugati tájakon lehet záporokra számítani, miközben a délies szél az ország több pontján is megerősödik. A csúcshőmérséklet továbbra is 15-20 fok között alakul.

Vasárnap

Nemzeti ünnepünkön többnyire napos időre számíthatunk, miközben legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadékra kevés esély lesz, miközben az élénk délies szél mellett maradnak a 17 fok körüli maximumok

Hétfő

A hét első napja egy váratlan fordulattal érkezik: nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől már záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet szintén csökkenni fog, délután 10-15 fok lesz valószínű - írta a Köpönyeg.