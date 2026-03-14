Igazi tavaszias időjárással érkezik a hétvége - érdemes lesz kimenni a szabadba
Érdemes lesz a hétvégén egy kicsit kiszakadni a négy fal közül. Rengeteg napsütéssel, és közel 20 fokos csúcshőmérséklettel érkezik az időjárás.
Ha még eddig nem szerveztél szabadtéri programokat, akkor ez a hétvége tökéletes lesz, ugyanis igazi tavaszias hangulattal, és rengeteg napsütéssel vár ránk az időjárás. Azonban a jövőhét már tartogatni fog némi meglepetést.
Mutatjuk mit tartogat az időjárás a következő napokra
Szombat
Folytatódik a napos, tavaszi idő, amit időnként gomolyfelhők zavarhatnak meg. Délután a délnyugati tájakon lehet záporokra számítani, miközben a délies szél az ország több pontján is megerősödik. A csúcshőmérséklet továbbra is 15-20 fok között alakul.
Vasárnap
Nemzeti ünnepünkön többnyire napos időre számíthatunk, miközben legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadékra kevés esély lesz, miközben az élénk délies szél mellett maradnak a 17 fok körüli maximumok
Hétfő
A hét első napja egy váratlan fordulattal érkezik: nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és északnyugat felől már záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet szintén csökkenni fog, délután 10-15 fok lesz valószínű - írta a Köpönyeg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre