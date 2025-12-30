RETRO RÁDIÓ

Dermesztő képek: rejtélyes körülmények között tűntek el a dolgozók a magyar mesterséges megtermékenyítő laborból

Mindent szétdobálva találtak egy magyar laborban. A mesterséges megtermékenyítőben díjnyertes állatokat hoztak létre.

Szerző: KN
Létrehozva: 2025.12.30. 16:30
Urbex rejtély labor

Dermesztő képek láttak napvilágot egy elhagyott, mesterséges megtermékenyítő laborról. A fotókon szétdúlt irodák, akták, régi műszerek, kémcsövek és vegyszerek láthatók. A dolgozók rejtélyes körülmények között, mindent hátrahagyva tűntek el. Azon a helyen, ahol egykor életek kezdődtek, ma már csak az enyészet uralkodik.

megtermékenyítő
A mesterséges megtermékenyítőben szanaszét hevernek az iratok – Fotó: Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex – Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja a magyarországi elhagyatott épületeket, rengeteg helyen járt már. Megmozgatta az emberek fantáziáját például a puszta közepén talált titokzatos diszkó, ahonnan eltűntek a bulizó fiatalok, vagy az elhagyatott magyar panzió, de a régi gyár föld alatti óvóhelye is sokakat foglalkoztatott. A kísérleti sertéstelep után megmutatjuk, hogy mit talált a mesterséges megtermékenyítő laborban, ahol díjnyertes teheneket tenyésztettek ki.

 

Nézz be te is a mesterséges megtermékenyítő laborba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztház, tanya. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.

 

Rejtély a mesterséges megtermékenyítő laborban: eltűntek a dolgozók

fotóma, 08:32Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

 

 

 

