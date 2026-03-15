Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok
Az ukrán elnök nem népszerű a magyarok körében (64 százalékának rossz a véleménye róla), a kormányfőnek címzett fenyegetését négyötödük (79 százalék) elutasítja, az ukrán készpénz-szállítmány átvizsgálását csak harmaduk ellenzi (35 százalék) – ez derül ki a Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából.
Ismert, hogy az ukrán elnök a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött múlt héten. Az európai civilizációtól idegen kirohanást a magyarok túlnyomó többsége (79 százaléka) elutasítja. Az kevésbé meglepő, hogy a Fidesz szavazótáborának 97 százaléka rossz véleménnyel van Zelenszkij szavairól, de még a Tisza-szavazók 63 százaléka is ellenezte azt. Igaz, a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak 37 százaléka vagy egyetértett vagy nem tudott állást foglalni a kijelentéssel kapcsolatban.
A példátlan kirohanás érezhető Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűségén is. A választókorú magyarok 64 (a Fidesz-szavazók 91) százalékának inkább negatív képe van az ukrán elnökről és csak 22 százalékának pozitív. A Tisza Párt szavazói azonban megosztottak a kérdésben: közel felük (47 százalék) szimpatizál Ukrajna elnökével, harmaduk (34 százalék) azonban nem.
Ehhez hasonló a megoszlása a Zelenszkij által vezetett ország EU-csatlakozásának is. Hiába az európai nyomásgyakorlás és az ukrán követelőzés a gyors és példa nélküli ukrán EU-csatlakozás ügyében, tízből hét magyar (69 százalék) erről hallani sem akar, s csak ötödük (20 százalék) nyitott a felvételre. Mindez 2025 áprilisa óta romló trendre utal. Akkor a magyarok 62 százaléka ellenezte és még 29 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.
A Tisza Párt tavalyi aláírásgyűjtési akciójának eredményéhez hasonlóan szavazói most is megosztottak, de 42 százalékuk támogatja és csak 44 százalék ellenzi (a többiek nem tudtak vagy akartak válaszolni) a háborúban álló keleti szomszédunk felvételét az Európai Unióba.
Végül a Nézőpont Intézet kutatása az ukrán készpénz-szállítmány ügyéről is megkérdezte a magyarok véleményét. Relatív többségük (45 százalék) egyetért azzal, hogy a magyar hatóságok „megállították és kivizsgálják az Ukrajnába tartó készpénz-szállítmányt”, s csak harmaduk (35 százalék) ellenezte az eljárást. Míg a Fidesz-szavazók négyötöde (81 százalék) üdvözölte a fejleményeket, a Tisza-szavazók közel kétharmada (63 százalék) az ukrán készpénz-szállítók oldalára állt.
Összességében elmondható, hogy az Ukrajnával kapcsolatos ügyekben a magyarok többsége kritikus, a Fidesz-tábor egységesen az, míg a Tisza szavazói erősen megosztottak. Érthető, ha Magyar Péter kerüli a kérdést és mindent elkövet azért, hogy Ukrajnáról ne essen szó a magyar választási kampányban.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása az MTVA-val együttműködésben 2026. március 9. és 10. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A kérdést 10 fokú skálán lekérdezve az „egyetért” válasznál a 7-10, a „nem ért egyet” válasz esetében a 0-3 osztályzatok kerülnek megjelenítésre.
Az egyes ábrákon a teljes felnőtt (választókorú) népesség véleménye mellett a 2026-os választáson országos pártlistát állítani tudó pártok szavazóinak véleménye szerepel.
