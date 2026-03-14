"Nem leszünk ukrán gyarmat" - ezért fontosabb minden eddiginél a vasárnapi Békemenet

Óriási aktualitása van a mostani Békemenetnek, és túlzás nélkül kijelenthető: a vasárnapi felvonulás az eddigieknél is fontosabb. Ennek oka az, hogy az elmúlt napokban jelentősen nőtt a Magyarországra nehezedő politikai és gazdasági nyomás.

Békemenet: mondjunk nemet az ukrán zsarolásra / Fotó: MW

A Békemenet fő üzenete az, hogy a magyarok nem akarnak részt venni az orosz–ukrán háborúban, és nem kívánják finanszírozni sem azt. A résztvevők jelenlétével azt kívánják jelezni: Magyarország a béke pártján áll, és ezt a politikai irányt támogatja.

A Békemeneteknek mindig kettős szerepük volt. Egyrészt konkrét politikai üzenetet fogalmaznak meg egy adott történelmi pillanatban, másrészt közösségi élményt adnak a résztvevőknek. A felvonulás hangulata utánozhatatlan: sokak számára megerősítést, önbizalmat és lelki feltöltődést jelent, valamint azt az érzést, hogy jó magyarnak lenni.

Nem túlzás azt állítani, hogy a mostani békemenet jelentősége vetekszik a 2012. januári első, azonos nevű tömegdemonstráció fontosságával. Európa ma a háború árnyékában keresi az útját, ezért fontos, hogy Magyarország polgárai világosan kimondják: békét, biztonságot akarnak.

A békemenet időzítése sem véletlen

A mostani esemény időzítése sem véletlen. Március 15-e a magyar történelemben mindig a függetlenség, a szabadság és a nemzeti szuverenitás szimbóluma volt. A szervezők szerint a vasárnapi Békemenet azért is különösen fontos, mert úgy látják: ezt a szuverenitást ma több irányból is támadás éri.

Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Az Unian hírügynökség információi szerint az ukrán elnök kijelentette, hogy megadja az államfő számát az Ukrán Fegyveres Erőknek, ha nem szünteti meg az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelének blokkolását.

Orbán Viktor miniszterelnök a Békemenet előtti napon egy videóüzenetben arról beszélt: Magyarország nem fog engedni a nyomásnak.

Az ukránok úgy gondolják, hogy minket zsarolhatnak azzal, hogy bizonyos nyersanyagok ne jussanak el hazánkba és ezzel itt ellátási gondokat okozzanak. Orbán Viktor a mai videóüzenetében elmondta, hogy Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol. Emlékeztetett: ma már az ukrán olajblokád 19. napja van.

A mai magyar közhangulatot az ukrán zsarolás befolyásolja.