Nacsa Olivér a Békemenetről: Fontosnak tartom, hogy megmutassuk, milyen erőt képviselünk

Nacsa Olivér is tiszteletét teszi a Békemeneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 18:22
Hatalmas a készülődés a nemzeti ünnepre, hiszen március 15-én nemcsak a kokárdák és a megemlékezések kerülnek előtérbe, hanem Budapest utcáit ismét elárasztja a tömeg. Az idei ünnepségsorozat egyik legjobban várt eseménye kétségkívül a Békemenet, amely az elmúlt években a polgári oldal egyik legerősebb szimbolikus kiállásává vált. A felfokozott hangulatban mindenki azt találgatja, kiket láthatunk majd az első sorokban, és milyen üzenettel érkeznek a résztvevők a bizonytalan nemzetközi helyzet közepette. A Bors utolérte a népszerű producert, humoristát Nacsa Olivért, aki elmondta mit vár az idei eseménytől.

Nacsa Olivér kulcsfontosságú Békemenetnek gondolja az ideit

„Természetesen ott leszek. Egyrészt azért, mert fontosnak tartom, hogy megmutassuk, milyen erőt képviselünk, mennyire vagyunk hazaszeretőek, és hogy kiállunk a békéért, egymásért és Magyarországért” – kezdte a Borsnak Nacsa Olivér, aki szerint a jelenlegi helyzetben a nemzeti egység nem csupán választás, hanem kötelesség. A Karinthy-gyűrűs humorista láthatóan aggódik a szomszédban zajló események és a diplomáciai adok-kapok miatt. Különösen éles kritikát fogalmazott meg a külföldi nyomásgyakorlással szemben:

Ahogy elmondtam korábban is, egészen példátlan az, hogy egy tagállam miniszterelnökét megfenyegeti egy háborúban álló ország elnöke. Egyfelől tiltakoznunk is kell ez ellen, hiszen Magyarország jövője a tét április 12-én. A kérdés, hogy megmaradunk-e a béke szigetének ebben a rendkívül veszélyes, háborús környezetben, vagy kockáztatjuk azt, hogy belesodródunk ebbe a háborúba, ami egy valós fenyegetés és veszély

– taglalta határozottan. 

Kiakasztotta a horvát helyzet

Nacsa Olivér szerint a környező országok hírei is arra intenek bennünket, hogy a biztonságunk törékeny, és a béke megőrzése felelős döntéseket igényel: „A mai napon olvastam, hogy Horvátországban elkezdik besorozni a fiatalokat. A háború itt kopogtat, itt van a kapuban, nem engedhetjük, hogy Magyarország bármilyen formában vagy körülmények között belesodródjon” – zárta gondolatait a művész.

A március 15-ei Békemenet tehát nemcsak az emlékezésről, hanem a jelen és a jövő védelméről is szól majd a résztvevők számára. Az biztos, hogy Nacsa Olivér ott lesz, hogy hangot adjon meggyőződésének: Magyarországnak ki kell maradnia a fegyveres konfliktusból.

 

