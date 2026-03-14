Nacsa Olivér a Békemenetről: Fontosnak tartom, hogy megmutassuk, milyen erőt képviselünk

Hatalmas a készülődés a nemzeti ünnepre, hiszen március 15-én nemcsak a kokárdák és a megemlékezések kerülnek előtérbe, hanem Budapest utcáit ismét elárasztja a tömeg. Az idei ünnepségsorozat egyik legjobban várt eseménye kétségkívül a Békemenet, amely az elmúlt években a polgári oldal egyik legerősebb szimbolikus kiállásává vált. A felfokozott hangulatban mindenki azt találgatja, kiket láthatunk majd az első sorokban, és milyen üzenettel érkeznek a résztvevők a bizonytalan nemzetközi helyzet közepette. A Bors utolérte a népszerű producert, humoristát Nacsa Olivért, aki elmondta mit vár az idei eseménytől.

Nacsa Olivér Békemenet részvétele nem volt kérdés (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Nacsa Olivér kulcsfontosságú Békemenetnek gondolja az ideit

„Természetesen ott leszek. Egyrészt azért, mert fontosnak tartom, hogy megmutassuk, milyen erőt képviselünk, mennyire vagyunk hazaszeretőek, és hogy kiállunk a békéért, egymásért és Magyarországért” – kezdte a Borsnak Nacsa Olivér, aki szerint a jelenlegi helyzetben a nemzeti egység nem csupán választás, hanem kötelesség. A Karinthy-gyűrűs humorista láthatóan aggódik a szomszédban zajló események és a diplomáciai adok-kapok miatt. Különösen éles kritikát fogalmazott meg a külföldi nyomásgyakorlással szemben:

Ahogy elmondtam korábban is, egészen példátlan az, hogy egy tagállam miniszterelnökét megfenyegeti egy háborúban álló ország elnöke. Egyfelől tiltakoznunk is kell ez ellen, hiszen Magyarország jövője a tét április 12-én. A kérdés, hogy megmaradunk-e a béke szigetének ebben a rendkívül veszélyes, háborús környezetben, vagy kockáztatjuk azt, hogy belesodródunk ebbe a háborúba, ami egy valós fenyegetés és veszély

– taglalta határozottan.

Nacsa Olivér mellszélességgel támogatja Orbán Viktort (Fotó: Mediaworks)

Kiakasztotta a horvát helyzet

Nacsa Olivér szerint a környező országok hírei is arra intenek bennünket, hogy a biztonságunk törékeny, és a béke megőrzése felelős döntéseket igényel: „A mai napon olvastam, hogy Horvátországban elkezdik besorozni a fiatalokat. A háború itt kopogtat, itt van a kapuban, nem engedhetjük, hogy Magyarország bármilyen formában vagy körülmények között belesodródjon” – zárta gondolatait a művész.