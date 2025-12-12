Nacsa Olivér a Tisza-megszorítócsomagról: Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna

Nacsa Olivér a Borsnak árulta el a véleményét a Tisza Párt súlyos megszorításokat tartalmazó csomagjáról. Úgy fogalmazott, hogy egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy ilyen borzalmas megszorításokat tartalmaz, valamint az sem újdonság, hogy kik azok a személyek, akik támogatják az állampolgárokat súlyosan megadóztatni készülő tervezetet.

Nacsa Olivér nem kertelt a Tisza-adóról (Fotó: Mediaworks)

„Szerintem nincs új a nap alatt, semmi újdonsággal nem szolgálnak. Ugyanezeket a baloldali programokat láttuk, hallottuk és átéltük már 2010 előtt, tehát mondhatni déja vu érésem van. Akkoriban sem szóltak másról ezek a megszorítócsomagok, mint hogy vegyük el az emberektől a pénzüket, és ezzel próbáljunk bizonyos gazdasági sikereket elérni. Szerencsére az emberek már jó párszor nemet mondtak erre, és ez most is így lesz 2026-ban” – mondta el a Borsnak Nacsa Olivér.

Ugyanazok az emberek sejlenek fel a Tisza-adó és megszorítócsomag mögött, akik már az akkori baloldali kormányok idején is jelen voltak. Tehát mondhatnám, hogy meglepetés volt ez a program, de valójában nem volt az.

Nacsa Olivérnek a családi kedvezmények megvágása fájna a legjobban

„Számomra a családi kedvezmények megvágása lenne a legfájóbb, hiszen ilyen mértékű és ilyen jellegű családtámogatások, amik most vannak, sehol máshol nincsenek a világon. Sehol sincs olyan, hogy a három, majd a kétgyerekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Szóval ennek az elvágása nagyon sokaknak okozna problémát. Emellett ott vannak még az áfaemelések, az új adónemek... Ez az egész az összes magyar embert érintené.

Nincs olyan ember, aki egy ilyen tervezettel jól járna.

Orbán Viktort kivételes politikusnak tartja Nacsa Olivér (Fotó: Mediaworks)

Nacsa Olivér Orbán Viktorról: kivételes politikus

Ez a fajta gazdaságpolitika már jó párszor zsákutcába vezette Magyarországot. Elég csak a 2010 előtti időszakra gondolni, amikor államcsőd közeli helyzetet teremtett az akkori baloldali kormány. Innen hozta vissza az országot 15 év alatt a jelenlegi kormányzat egy nagyon stabil és kiszámítható gazdaságpolitikával. Olyan ez, mintha vissza akarnának ugrani a start mezőre

– tette hozzá, majd elárulta, mi a véleménye Orbán Viktor politkájáról: