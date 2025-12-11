Bokros Lajos rajong a Tisza Párt megszorító csomagjáért

„Én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem meg arról a 20-30 emberről, aki ennek (a Bokros-csomag – a szerk.) a tervezésében és végrehajtásában oroszlánszerepet játszott” – nyilatkozta egy friss interjúban Bokros Lajos, a korábbi szocialista kormány pénzügyminisztere. A politikus neve sokaknak a róla elnevezett Bokros-csomagról lehet emlékezetes, ami a rendszerváltás utáni legbrutálisabb megszorító csomag volt Magyarországon. Bokros Lajos azonban már látja az utánpótlást a baloldalon, nagyon tetszenek neki például a Tisza Párt adóemelési tervei is.

Bokros Lajos, a Bokros-csomag névadója rajong a tiszás megszorító csomagért. Szinte kivétel nélkül mindenben ugyanaz az elképzelésük (Fotó: Kovács Attila / MTI)

Az exminiszter a héten a Klasszis Médiának adott interjút, amelyben közölte, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezetten őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is. Ezzel tehát lényegében felmondta a Tisza Párt tervezett több száz oldalas megszorító csomagjának a lényegét – írja a Ripost.

Így sanyargatná megint a nyugdíjasokat

30 évvel a Bokros-csomag bevezetése után ismét felcsillant a remény a baloldalon, hogy egy népnyúzó megszorító csomaggal lehessen a magyar embereket megsarcolni. A Tisza Párt a kiszivárgott megszorító csomagjával ugyanis éppen erre készül. A nyugdíj rendszert szinte hajszál pontosan úgy alakítaná át Bokros, ahogy Magyar Péterék tennék azt.

Az interjúban szóba került például a nyugdíj. A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés – kezdte a legfrissebb fejlemény értékelését, a parlament ugyanis az interjú napján, szerdán fogadta el, hogy a 13. havival egy időben jövőre a 14. havi nyugdíj első részletét is kifizetik az időseknek. Bokros nem hagyta szó nélkül előbbit, a 13. havi juttatás ügyét sem, arról azt mondta:

Semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.

Nyugdíjügyben azonban nem állt itt meg. Úgy vélekedett, hogy tovább kell folytatni a nyugdíjkorhatár emelését, a nyugdíjszabályokat pedig úgy kell módosítani, hogy ha valaki hamarabb nyugdíjba megy, kevesebbet kapjon és húsz év múlva ne lehessen szociális ellátást követelni.