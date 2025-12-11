Bokros Lajos rajong a Tisza Párt megszorító csomagjáért
Magyar Péterékhez hasonlóan az egykori pénzügyminiszter is az adóemelések politikájában hisz. A Bokros-csomag egyszer már padlóra küldte az országot.
„Én nagyon nagy szeretettel és tisztelettel emlékezem meg arról a 20-30 emberről, aki ennek (a Bokros-csomag – a szerk.) a tervezésében és végrehajtásában oroszlánszerepet játszott” – nyilatkozta egy friss interjúban Bokros Lajos, a korábbi szocialista kormány pénzügyminisztere. A politikus neve sokaknak a róla elnevezett Bokros-csomagról lehet emlékezetes, ami a rendszerváltás utáni legbrutálisabb megszorító csomag volt Magyarországon. Bokros Lajos azonban már látja az utánpótlást a baloldalon, nagyon tetszenek neki például a Tisza Párt adóemelési tervei is.
Az exminiszter a héten a Klasszis Médiának adott interjút, amelyben közölte, hogy többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezetten őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is. Ezzel tehát lényegében felmondta a Tisza Párt tervezett több száz oldalas megszorító csomagjának a lényegét – írja a Ripost.
Így sanyargatná megint a nyugdíjasokat
30 évvel a Bokros-csomag bevezetése után ismét felcsillant a remény a baloldalon, hogy egy népnyúzó megszorító csomaggal lehessen a magyar embereket megsarcolni. A Tisza Párt a kiszivárgott megszorító csomagjával ugyanis éppen erre készül. A nyugdíj rendszert szinte hajszál pontosan úgy alakítaná át Bokros, ahogy Magyar Péterék tennék azt.
Az interjúban szóba került például a nyugdíj. A 14. havi nyugdíj már kifejezetten őrültség, parasztvakítás és szemfényvesztés – kezdte a legfrissebb fejlemény értékelését, a parlament ugyanis az interjú napján, szerdán fogadta el, hogy a 13. havival egy időben jövőre a 14. havi nyugdíj első részletét is kifizetik az időseknek. Bokros nem hagyta szó nélkül előbbit, a 13. havi juttatás ügyét sem, arról azt mondta:
Semmi indoka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, hiszen senki soha nem fizetett 13 havi nyugdíjjárulékot.
Nyugdíjügyben azonban nem állt itt meg. Úgy vélekedett, hogy tovább kell folytatni a nyugdíjkorhatár emelését, a nyugdíjszabályokat pedig úgy kell módosítani, hogy ha valaki hamarabb nyugdíjba megy, kevesebbet kapjon és húsz év múlva ne lehessen szociális ellátást követelni.
Többkulcsos adó, éppen mint a tiszás megszorító csomagban
Bokros az adórendszer ügyében is pontosan ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint a Tisza Pártnak készített megszorítócsomag elkészítői. Arról beszélt ugyanis, hogy a hazai adórendszer teljesen torz, piac- és növekedésellenes.
Szerinte előbb-utóbb szükség lesz a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére, és úgy vélte, három kulcs lehetne: 10, 20 és 30 százalékos. Ezen kívül a leggonoszabbnak nevezte, hogy a háromgyermekes anyáknak élethosszig tartó szja-mentességet vezettek be.
Biztosan nem a véletlen műve, hogy a Tisza Pártnak készült megszorító csomag szintén háromkulcsos progresszív szja-t tartalmaz, 15, 22 és 33 százalékos kulccsal – nagyon hasonló számokat mondott Bokros is. A tiszás javaslatcsomag szintén kivezetné a legtöbb kedvezményes szabályt, így ez alapján bizonyára búcsút inthetne a több százezer érintett családanya az adómentességének.
Felélné a tartalékokat
Az interjúból kiemelendő még az aranytartalékról szóló rész is. Bokros Lajos szerint most kellene eladni – az elmúlt években tetemesre duzzasztott – jegybanki aranytartalékot, mert most magas az árfolyam, a bevételből pedig lehetne finanszírozni az elmúlt évek jegybanki veszteségét. Arról beszélt, a mai döntéshozók nem értik, hogy az arany monetáris szerepe megszűnt, és csak akkor lehet jelentősége, ha egy ország közelít a fizetésképtelenséghez.
Úgy vélte, az aranytartalék holttőke, nem segíti a gazdasági növekedést, ezért Bokros eladná az egészet és oda fektetné be, ahonnan kamat, hozam remélhető.
Ugyanakkor érdemes megjegyezni: a központi bankok a világban az elmúlt években rekordmennyiségű aranyat vásároltak, ezért is emelkedett az arany ára. Ráadásul soha nem tervezte még ennyi jegybank a világban, hogy aranyat halmoz fel a következő 12 hónapban. Így keresnek ugyanis védelmet a válságok és az infláció ellen.
