Orbán Viktor: ez az idei választások tétje
A köztévének adott interjút a miniszterelnök.
Idén tavasszal választások lesznek Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán osztott meg egy részletet a köztévének adott interjújából, melyben arról beszélt, mi a 2026-os magyarországi választások tétje.
Háború vagy béke. Ez az idei választások tétje.
– írta frissen megosztott videója mellé Orbán Viktor. A részletekért kattints a videóra!
