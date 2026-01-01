RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ez az idei választások tétje

A köztévének adott interjút a miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 18:32
Módosítva: 2026.01.01. 18:32
Orbán Viktor 2026 választás

Idén tavasszal választások lesznek Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán osztott meg egy részletet a köztévének adott interjújából, melyben arról beszélt, mi a 2026-os magyarországi választások tétje.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Háború vagy béke. Ez az idei választások tétje.

– írta frissen megosztott videója mellé Orbán Viktor. A részletekért kattints a videóra!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu