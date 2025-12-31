Orbán Viktor elárulta miben rejlik a magyarok ereje
Elmondta a titkot.
Stabilitás és biztonság. A mi erőnk ebben rejlik.
- írta Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához, amelyet itt lehet megtekinteni:
