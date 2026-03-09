RETRO RÁDIÓ

Szellemautó a Havanna-lakótelepen: napikig szólt a zene

Furcsa eset történt a Havanna-lakótelepen. A szellemautó sokáig zavarta a lakókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 15:45
lakótelep autó Havanna-lakótelep

Különös jelenség rázta fel a lakókat az XVIII. kerületben, a Havanna-lakótelepen: március elején egy parkoló autóból két napon át folyamatosan szólt a zene, miközben senki sem ült a járműben. 

autó
Ebből az autóból szólhatott a zene / Fotó: Facebook

Szellemautó a Havannán 

A környéken élők eleinte azt hitték, valaki csak rövid időre hagyta ott a kocsit bekapcsolt rádióval, ám a zene órák múlva sem hallgatott el; sőt, másnap is ugyanúgy szólt. A lakók egyre értetlenebbül figyelték a „szellemautót”. Többen próbálták megkeresni a tulajdonost, mások az ablakból figyelték, mikor érkezik valaki a járműhöz, de hosszú ideig senki sem jelent meg. A folyamatos zene egy idő után kifejezetten zavaróvá vált, főleg az éjszakai órákban.

Én kutyasétáltatás közben láttam az autót, furcsa volt, hogy szól a zene, de sehol senki. Gondoltam, hogy biztos mindjárt jön a sofőr, csak felszaladt valamiért. Aztán beszélték, hogy ez a kocsi még napokig bírta szuflával. Szerencsére hozzánk nem hallatszott el. Mindenesetre jó akkumulátor lehetett benne, hogy ilyen sokáig bírta

– mondta egy helyi lakos a Metropolnak

A háttérben valószínűleg műszaki hiba állhatott. Előfordulhat, hogy egy meghibásodott a központi elektronika, vagy beragadt a rádiókapcsoló, de az is lehet, hogy rövidzárlat állhat a rejtély hátterében. Ilyenkor a zene akár addig szól, amíg az akkumulátor le nem merül. A rejtély végül szerencsésen megoldódott: a zene elhallgatott, így a lakók végre fellélegezhettek. A „szellemautó” története azonban még napokig beszédtéma maradt a lakótelepen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu