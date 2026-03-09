Szellemautó a Havanna-lakótelepen: napikig szólt a zene
Furcsa eset történt a Havanna-lakótelepen. A szellemautó sokáig zavarta a lakókat.
Különös jelenség rázta fel a lakókat az XVIII. kerületben, a Havanna-lakótelepen: március elején egy parkoló autóból két napon át folyamatosan szólt a zene, miközben senki sem ült a járműben.
Szellemautó a Havannán
A környéken élők eleinte azt hitték, valaki csak rövid időre hagyta ott a kocsit bekapcsolt rádióval, ám a zene órák múlva sem hallgatott el; sőt, másnap is ugyanúgy szólt. A lakók egyre értetlenebbül figyelték a „szellemautót”. Többen próbálták megkeresni a tulajdonost, mások az ablakból figyelték, mikor érkezik valaki a járműhöz, de hosszú ideig senki sem jelent meg. A folyamatos zene egy idő után kifejezetten zavaróvá vált, főleg az éjszakai órákban.
Én kutyasétáltatás közben láttam az autót, furcsa volt, hogy szól a zene, de sehol senki. Gondoltam, hogy biztos mindjárt jön a sofőr, csak felszaladt valamiért. Aztán beszélték, hogy ez a kocsi még napokig bírta szuflával. Szerencsére hozzánk nem hallatszott el. Mindenesetre jó akkumulátor lehetett benne, hogy ilyen sokáig bírta
– mondta egy helyi lakos a Metropolnak.
A háttérben valószínűleg műszaki hiba állhatott. Előfordulhat, hogy egy meghibásodott a központi elektronika, vagy beragadt a rádiókapcsoló, de az is lehet, hogy rövidzárlat állhat a rejtély hátterében. Ilyenkor a zene akár addig szól, amíg az akkumulátor le nem merül. A rejtély végül szerencsésen megoldódott: a zene elhallgatott, így a lakók végre fellélegezhettek. A „szellemautó” története azonban még napokig beszédtéma maradt a lakótelepen.
