Szellemautó a Havanna-lakótelepen: napikig szólt a zene

Különös jelenség rázta fel a lakókat az XVIII. kerületben, a Havanna-lakótelepen: március elején egy parkoló autóból két napon át folyamatosan szólt a zene, miközben senki sem ült a járműben.

Szellemautó a Havannán

A környéken élők eleinte azt hitték, valaki csak rövid időre hagyta ott a kocsit bekapcsolt rádióval, ám a zene órák múlva sem hallgatott el; sőt, másnap is ugyanúgy szólt. A lakók egyre értetlenebbül figyelték a „szellemautót”. Többen próbálták megkeresni a tulajdonost, mások az ablakból figyelték, mikor érkezik valaki a járműhöz, de hosszú ideig senki sem jelent meg. A folyamatos zene egy idő után kifejezetten zavaróvá vált, főleg az éjszakai órákban.

Én kutyasétáltatás közben láttam az autót, furcsa volt, hogy szól a zene, de sehol senki. Gondoltam, hogy biztos mindjárt jön a sofőr, csak felszaladt valamiért. Aztán beszélték, hogy ez a kocsi még napokig bírta szuflával. Szerencsére hozzánk nem hallatszott el. Mindenesetre jó akkumulátor lehetett benne, hogy ilyen sokáig bírta

A háttérben valószínűleg műszaki hiba állhatott. Előfordulhat, hogy egy meghibásodott a központi elektronika, vagy beragadt a rádiókapcsoló, de az is lehet, hogy rövidzárlat állhat a rejtély hátterében. Ilyenkor a zene akár addig szól, amíg az akkumulátor le nem merül. A rejtély végül szerencsésen megoldódott: a zene elhallgatott, így a lakók végre fellélegezhettek. A „szellemautó” története azonban még napokig beszédtéma maradt a lakótelepen.