Kocsik tetején ugrálnak, törnek-zúznak a fiatalok Őrmezőn: a helyieknél betelt a pohár – Fotók

Felháborító felvételeket tett közzé a Kelenföld- A nyolcas körzet Facebook-csoport. A XI. kerületi Őrmezőn az egyik utcából a biztonsági kamera felvételeit osztották meg a követőikkel, amin az látszik, hogy fiatalok törnek össze több parkoló autót. Később pedig, amikor egy arra járó szóvá teszi nekik a rongálást, akkor őrjöngeni kezdnek. A helyiek szerint ez elfogadhatatlan, hogy törtek-zúztak ezek a fiatalok, akik többek szerint drogok hatása alatt állhattak.

A kocsik tetején ugráltak, törtek-zúztak Fotó: Kelenföld- A nyolcas körzet

A helyiek szerint évek óta küzdenek azokkal a fiatalokkal, akiknek más szórakozása nincs, mint az, hogy esténként kimenjenek az utcára, alkoholt fogyasszanak, majd levezetésként több autót is összetörjenek, megrongáljanak. A kerület Facebook-oldala ezúttal bizonyító erejű felvételt is közölt, amin tisztán látszik, hogy a suhancok nem kímélik az autókat, felugranak a tetejükre és azon mászkálnak, majd rugdossák is az általuk épp kiválasztott kocsit.

A csoport a következőt közölte:

Őrmezőn ismét "fiatalok" ugráltak autók tetején, törtek szét autókat, mert hát ők ezt ugye "megtehetik". Évek óta küzdenek az Őrmezeiek (mint disznó a jégen) a helyi "rakoncátlan kis csibészekkel" akikről mindenki pontosan tudja, hogy honnan jönnek, és "hova mennek haza", mégis tehetetlenek az illetékesek, már állításuk szerint. Megoldás nincs a problémára, lopás, rablás, rongálás, mindez komoly következmények nélkül, mert hát ők "most vannak épp büntetve", mást nem kaphatnak... Kérdem én: milyen büntetés az, amikor éjjel-nappal szabadon garázdálkodhatnak ezek a "fiatalok" Őrmezőn, kocsik tetején ugrálhatnak, sz*rrá törhetik mások tulajdonát, majd békésen mehetnek vissza szundikálni az otthonukba"?

Jól látható, amint belerúgnak mások autójába Fotó: Kelenföld- A nyolcas körzet

A felvételen az is látszik, amint egy helyi rászól a rongálás miatt a gyerekekre, akik válaszul őrjöngni kezdenek. A helyiek szerint drogok hatása alatt lehettek.

Ez nem újdonság, csak ezúttal felvétel is van róluk

– kezdte lapunknak Laci. "Nem tudom hány autó sérülhetett meg az ugrálás és rugdosás miatt, de én nem állnék jót magamért, ha ezt az enyémmel csinálnák. Jó lenne, ha valaki tenne végre valamit, mert ez nem normális. Szerintem a felvételen megnézése után az is egyértelmű, hogy a tinik fogyaszthattak kábítószert… Bízom benne, hogy akik hasonlót tapasztalnak a kerületben, azok feljelentést tesznek" – zárta a férfi.