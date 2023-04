„Az összes kocsit megrongálták az utcában” – titokzatos fantom tartja félelemben Újbudát

Mint arról a Metropol írt, igencsak kellemetlen „meglepetésre” keltek az újbudai Irinyi József utcán parkolók csütörtök hajnalban: egy titokzatos fantom több tucat autót is megrongált. A vandál a kocsik motorháztetejét karcolta össze, mindegyik kocsiba más és más mintázatot vésett.

Márton kocsiját brutálisan megrongálta a vandál. A többi kocsira X-eket, hullámokat és firkákat vésett - Fotó: Saját

Márton kocsija is az utcában parkolt, az autóra valaki egy kacskaringós vonalat „rajzolt” reggelre. Ő ugyan éppen vidéken volt, párját értesítették a rendőrök, hogy Márton kocsiját megrongálták:

Az összes kocsit megrongálták az utcában, ami egy sorban parkolt. Kiderült, hogy mindegyikre más és más formát karcoltak valamivel, de az enyém kapta a legnagyobbat. A többin általában körök, kisebb X-ek, hullámok és firkák voltak

– mesélte lapunknak a férfi. A tettes valamikor szerda este 11 és csütörtök hajnali 6 óra között eshetett neki a kocsiknak:

„26-án este 11-kor az egyik későbbi károsult leállt az autóval, és akkor még nem volt rajta karcolás. De reggel hat körül már látták őket. Már többen is beszéltünk az érintettek közül, tervezzük, hogy kiplakátoljuk a környéken, hogy az esetleges károsultak jelentkezzenek, ugyanis a rendőrök nem találtak meg mindenkit, mert kevesen vannak otthon. Most próbáljuk összegyűjteni az embereket” – mesélte szomorúan a férfi, akinek vélhetően több mint 100 ezer forintos kár keletkezett az autójában:

Tegnap vittem el a kocsit, hogy megtudjam, ki lehet-e políroztatni, de mondták, hogy esélytelen, cserélni kell a motorháztetőt, ami nem csak nagy összeg, de a kocsi összértékét is rontja

– csóválta a fejét a férfi. Hozzátette, hogy a helyi benzinkútnak ugyan vannak kamerái, de a jogszabályok szerint csak a saját területét veheti fel, így a karcolót nem láthatta. Most abban reménykednek, hogy hátha valamelyik kocsi mozgásérzékelő fedélzeti kamerája felvette a fantomot, ugyanis több elektromos és luxuskocsi is áldozatul esett neki. Elárulta, a rongálást megelőzően furcsa graffitik is megjelentek a házak falán:

„Előtte való nap graffitik jelentek meg a házak falán, szóval gondolkozunk azon, hogy bejelentjük, hátha összefüggésben van a két eset” – jelezte a férfi. Mártonék szeretnék, ha a tettes vállalná a felelősséget:

Pénz, idő, kiesett munkaórák ezek. Kérünk mindenkit, aki látott valamit, vagy károsultként érintett az ügyben, hogy jelentkezzen!

– üzente a fiatalember.

A gazdagréti kocsikat is meghúzta egy titokzatos fantom, az egyik autóban 650 ezer forintos kár keletkezett - Fotó: Saját

Ezzel egy időben Gazdagréten is nekiesett valaki a kocsiknak: ott egy rejtélyes idegen több autót is végighúzott, az egyik kocsiban közel 650 ezer forintos kár keletkezett, miután a vandál négy ajtaját is végig húzta. Egyelőre nem tudni, hogy a két eset összefügg-e, az azonban bizonyos, hogy a rendőrség nyomoz az újbudai ügyben.