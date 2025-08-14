Borzalmas baleset: négyeskarambol történt a Balatonnál, a tűzoltók mindent megtesznek

Siófokon történt a baleset.
Hatalmas balesetről ír az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ugyanis összeütközött négy gépjármű a Posta utcában, azaz a 7-es főút 107-es kilométerénél, Siófokon. A megosztott információk alapján a ráfutásos balesetnél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
