Borzalmas baleset: négyeskarambol történt a Balatonnál, a tűzoltók mindent megtesznek

Hatalmas balesetről ír az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ugyanis összeütközött négy gépjármű a Posta utcában, azaz a 7-es főút 107-es kilométerénél, Siófokon. A megosztott információk alapján a ráfutásos balesetnél a siófoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.