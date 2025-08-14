Káoszt okozott egy defekt, óriási baleset történt az M7-esen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megosztotta, hogy defektet kapott és egy elválasztó betonelemnek ütközött egy személyautó az M7-es autópálya 14-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Törökbálint térségében. Mint kiderült, a törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a sztráda érintett szakaszán forgalomkorlátozásra lehet számítani.